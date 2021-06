Biden peut-il combler l’écart de richesse raciale sans pardonner la dette étudiante?

« Le logement et les entreprises sont des moteurs importants pour créer de la richesse pour les Noirs », a déclaré André M. Perry , chercheur principal au Brookings Metropolitan Policy Program.

Alors que les militants ont applaudi ces mesures, ils ont déclaré que sans pardonner les prêts étudiants, leurs avantages pourraient ne jamais être pleinement réalisés. La recherche montre que la dette d’études peut rendre plus difficile le démarrage et la gestion d’une entreprise, ainsi que l’approbation d’un prêt hypothécaire.

Les initiatives du président, annoncées 100 ans après le massacre de la course de Tulsa, comprendront la lutte contre la discrimination raciale sur le marché du logement et l’affectation de 100 milliards de dollars supplémentaires aux petites entreprises défavorisées au cours des cinq prochaines années.

La moitié des jeunes propriétaires d’une entreprise ou ayant l’intention d’en devenir ont déclaré que l’endettement étudiant était l’un des principaux défis, une enquête trouvé. Pendant ce temps, il y a eu une forte baisse de l’accession à la propriété chez les Américains âgés de 24 à 32 ans, et la Réserve fédérale blâme en grande partie la dette étudiante.

Les emprunteurs noirs sont particulièrement touchés par ces conséquences.

En grande partie à cause de l’écart de richesse raciale, les étudiants noirs doivent emprunter plus pour leurs études que leurs pairs blancs. Environ 85% des étudiants noirs contractent des prêts, contre 69% des étudiants blancs, selon les données analysées par un expert de l’enseignement supérieur Marc Kantrowitz.

Inégalités salariales signifie que les emprunteurs noirs ne sont pas non plus en mesure de rembourser leurs prêts aussi rapidement que leurs pairs blancs, et près de 20 % finissent par faire défaut sur leurs prêts étudiants, contre moins de 10 % des emprunteurs de prêts étudiants blancs, a constaté Kantrowitz.

« Les Afro-Américains, qui sont allés à l’école pour améliorer leur sort en Amérique, se retrouvent étouffés par le poids de la dette étudiante », a déclaré Marc Banques, porte-parole de la NAACP.

« Par conséquent, ils ne voient pas de mouvement significatif sur la création de richesse ou un changement dans leur situation financière. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.