CHICAGO (AP) – Le président élu Joe Biden envisage l’ancien maire de Chicago, Rahm Emanuel, une figure importante et quelque peu controversée de la politique du Parti démocrate, pour devenir son secrétaire aux transports.

La sélection par Biden de son candidat à la tête du département des transports n’est pas considérée comme imminente et Emanuel fait partie des multiples candidats en lice pour le poste au Cabinet, selon des personnes proches du dossier qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations privées.

Mais sa candidature menace de tirer sur les divisions entre démocrates que Biden a largement réussi à éviter alors qu’il commence à remplir son administration. Les dirigeants progressistes, y compris la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York, ont particulièrement critiqué la perspective de rejoindre Emanuel au Cabinet.

Emanuel, un ancien membre du Congrès de trois mandats qui a été le premier chef de cabinet de Barack Obama à la Maison Blanche et a été conseiller principal dans l’administration de Bill Clinton, a été une force importante dans la politique du Parti démocrate pendant une grande partie des trois dernières décennies.

Il a également fait de la relance du système de transport public en lambeaux de Chicago et de la refonte des deux aéroports occupés et usés de la ville un problème majeur au cours de ses huit années à la mairie. Emanuel est également reconnu pour avoir fait de Chicago l’une des villes les plus favorables aux vélos du pays pendant son mandat.

Mais choisir Emanuel pourrait être difficile à vendre pour certains membres de l’aile progressiste du Parti démocrate qui critiquent sa gestion de la police de haut niveau par balle Laquan McDonald, un adolescent noir tué par un policier blanc, à l’époque où il était Le maire de Chicago.

La question de savoir si Emanuel est finalement choisi pourrait également être affectée par d’autres facteurs, car Biden a mis l’accent sur la création d’un cabinet et d’une équipe de conseillers principaux issus d’horizons divers, selon des personnes familiarisées avec le sujet.

L’équipe de transition de Biden n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les alliés d’Emanuel dans la délégation du Congrès de l’Illinois ont fait valoir aux responsables de la transition de Biden que la connaissance d’Emanuel du Congrès et l’étendue de son expérience sur les grands projets de transport au cours de ses huit années en tant que maire de la troisième plus grande ville du pays feraient de lui un leader efficace au Département des transports, selon une personne familière avec l’affaire.

Certains élus noirs de la ville se portent également garants de lui.

«Voici un type qui comprend le gouvernement à tous les niveaux», a déclaré Michelle Harris, un conseiller municipal de Chicago qui représente un quartier à prédominance noire du côté sud de Chicago qui a bénéficié de la poussée d’Emanuel pour la modernisation de la Chicago Transit Authority. «C’est le candidat parfait pour le poste. Vous n’avez pas beaucoup de candidats qui ont plus d’expérience sur le fonctionnement du gouvernement. Il peut commencer à courir le premier jour. Il ne va pas ramper ou marcher. Il va courir.

Emanuel a annoncé en septembre 2018 qu’il ne se présenterait pas pour un troisième mandat en tant que maire de Chicago, invoquant le désir de s’éloigner de la vie trépidante des élus.

La décision est venue alors qu’il voyait sa popularité s’éroder dans la grande communauté afro-américaine de la ville après la fusillade de la police de McDonald.

La mort de McDonald, qui a été abattu 16 fois, est devenue un moment clé dans la conversation nationale en cours sur l’injustice raciale. Emanuel a déclaré qu’il n’avait pas vu la vidéo macabre jusqu’à ce qu’elle soit rendue publique en novembre 2015.

Pourtant, il a été réprimandé par certains dirigeants noirs de la ville qui l’ont accusé, lui et son administration, d’avoir couvert la fusillade. La ville a accepté de payer un règlement de 5 millions de dollars à la famille McDonald’s avant de pouvoir intenter une action. L’ancien officier, Jason Van Dyke, a été reconnu coupable en 2018 de meurtre au deuxième degré et de 16 chefs d’accusation de voies de fait graves avec arme à feu et condamné à six ans et neuf mois de prison.

Emanuel a nié les allégations de dissimulation. Il a également adopté une série de réformes dans le service de police de la ville, y compris un décret de consentement contrôlé par un tribunal fédéral pour s’assurer que les changements ont été apportés.

Les partisans d’Emanuel disent que ses efforts pour réorganiser le système «L» de la Chicago Transit Authority, y compris des pans importants des quartiers à prédominance noire de la ville, ainsi que l’ajout de plus de 100 miles de pistes cyclables protégées, devraient faire de lui un candidat de premier plan pour le poste.

Pendant son mandat de maire, Chicago a vu 11 milliards de dollars d’investissements dans les aérodromes, les terminaux et les infrastructures dans les aéroports de la ville. Son administration a également obtenu un financement fédéral de plus de 4,6 milliards de dollars pour le transport en commun de Chicago, y compris la modernisation du système ferroviaire emblématique de la ville. Ses alliés ont noté que la poussée d’Emanuel pour le transport en commun de réadaptation comprenait l’embauche de plus de 1000 ex-délinquants non violents pour travailler sur des projets.

«Je ne peux pas débattre de certaines opinions ou affirmations à son sujet», a déclaré Michael Scott, Jr., un conseiller municipal de Chicago qui représente un quartier du côté ouest de la ville qui a bénéficié de la modernisation sous la surveillance d’Emanuel. «Ce qui me préoccupe, ce sont les choses qui seront touchées dans des quartiers comme celui que je sers. Je connais sa capacité à faire le travail s’il est placé à cet endroit.

Pourtant, certains démocrates progressistes de la Chambre ont déjà clairement indiqué qu’ils étaient vigoureusement opposés à l’idée de voir Emanuel à la Maison Blanche Biden.

«Qu’est-ce qui est si difficile à comprendre à ce sujet? Rahm Emanuel a aidé à dissimuler le meurtre de Laquan McDonald. Couvrir un meurtre est disqualifiant pour le leadership public », a tweeté Ocasio-Cortez la semaine dernière. «Il ne s’agit pas de la« visibilité »d’un message. C’est honteux et inquiétant qu’il soit même considéré.

Cori Bush, une nouvelle députée démocrate du Missouri, a ajouté que «le fait de dissimuler le meurtre de Laquan McDonald, c’est que cela vous disqualifie d’occuper tout type de fonction publique. Pour toujours. »

En tant que membres de la Chambre, ni Ocasio-Cortez ni Bush ne votent lors d’une confirmation du Sénat, bien que leurs voix aient du poids auprès d’un segment d’électeurs qui ont aidé Biden à battre le président Donald Trump.

Matt Bennett, vice-président exécutif du groupe de réflexion de centre-gauche Third Way, a prédit que l’opposition de certains à gauche à Emanuel aurait peu d’impact sur la question de savoir si Biden choisirait finalement Emanuel pour siéger dans son cabinet.

« Il y aura beaucoup de bellyaching par certains sur la gauche, mais je pense qu’il peut dépasser cela si (Biden) le choisit », a déclaré Bennett. «Les élections ont des conséquences, tout comme les élections de nomination. Nous avons voté pour Joe Biden et non pour Bernie Sanders. Si vous ne l’aimez pas, travaillez plus dur la prochaine fois. Vous ne pouvez pas dicter après avoir perdu une primaire très disputée à qui le gagnant choisit de servir dans son cabinet.

Miller a rapporté de Wilmington, Delaware.