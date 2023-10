Biden perdrait dans un match contre Trump, selon une enquête CNBC ; Le financement israélien bénéficie d’un fort soutien

Le président américain Joe Biden assiste à une réunion avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (non représenté), alors qu’il se rend en Israël dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le Hamas, à Tel Aviv, Israël, le 18 octobre 2023. Evelyn Hockstein | Reuters

L’opinion publique américaine, à la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël, estime que le gouvernement devrait soutenir les Israéliens plutôt que les Palestiniens et soutenir fortement le financement militaire américain en faveur d’Israël. Mais une part importante souhaite que les États-Unis fassent preuve d’impartialité dans le conflit. L’enquête économique CNBC All-America révèle également que le président Joe Biden a atteint un plus bas historique et qu’il perdrait de 4 points face à l’ancien président Donald Trump dans une course en tête-à-tête. Selon l’enquête, 39 % de l’opinion publique pensent que le gouvernement américain devrait favoriser les Israéliens plutôt que les Palestiniens dans leur conflit, contre 34 % après la guerre de Gaza en 2014. Dans le même temps, 36 % pensent que les États-Unis devraient traiter les deux de la même manière, contre 53 % en 2014. Dix-neuf pour cent sont indécis, contre 9 % en 2014, ce qui suggère que la situation reste fluide et que les actions des deux côtés pourraient encore faire bouger l’opinion publique. (Les résultats précédents proviennent d’une enquête de NBC News réalisée en août 2014, un mois après la guerre de Gaza.)

Pendant ce temps, 74 % de l’opinion publique estiment qu’il est assez ou très important que le gouvernement américain finance une aide militaire à Israël. Cela se compare aux 72 % qui déclarent qu’il est important de financer la sécurisation de la frontière avec le Mexique et l’aide humanitaire étrangère. Une majorité plus petite mais néanmoins solide de 61 % des sondés estiment qu’il est important de financer l’aide militaire à l’Ukraine, contre 52 % qui soutiennent l’aide militaire et économique à Taiwan.

L’enquête auprès de 1 001 Américains à travers le pays a été menée du 11 au 15 octobre et comporte une marge d’erreur de +/-3,1 %.

Baisse du soutien à Biden

Parallèlement, une combinaison d’opinions négatives sur l’économie et de tensions géopolitiques semble éroder le soutien accordé au président Biden. Le taux d’approbation global des Américains à l’égard du président est tombé à 37 %, avec 58 % de désapprobation. Il s’agit du taux de désapprobation le plus élevé et du deuxième taux d’approbation le plus bas de la présidence de Biden.

Le taux d’approbation de 32 % de Biden sur l’économie est le plus bas de sa présidence, tandis que le taux de désapprobation économique de 63 % est le deuxième plus bas. Même si Biden a agi rapidement pour soutenir publiquement Israël et fournir une aide supplémentaire, le public donne de mauvaises notes au président pour sa gestion de la politique étrangère. Seulement 31 % approuvent et 60 % désapprouvent. Une partie du problème de Biden semble provenir de son propre parti. Seulement 66 % des démocrates soutiennent sa gestion de la politique étrangère et 74 % soutiennent sa gestion de l’économie, contre 81 % d’approbation globale par les démocrates. « Vous n’obtenez pas un taux d’approbation inférieur à 40 sans perdre une grande partie de votre base. Et c’est ce qui se passe ici », a déclaré Micah Roberts, associé chez Public Opinion Strategies, l’institut d’enquête républicain chargé de l’enquête. Il a qualifié les données de « chiffres inquiétants ». pour un président menacé de réélection. » Jay Campbell, associé chez Hart Research Associates, l’institut d’enquête démocrate chargé de l’enquête, a déclaré que les chiffres parmi les jeunes, les Noirs et les Latinos « sont très troublants » pour Biden. Ils ont été parmi les plus durement touchés économiquement et « on commence à penser qu’ils ont peut-être perdu patience, et cela commence à se voir dans leur estime décroissante pour le président », a déclaré Campbell.

