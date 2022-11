Biden pense que l’activiste égyptien Alaa Abdel Fatah “devrait être libéré”

Commentez cette histoire Commentaire

À BORD D’AIR FORCE ONE – La brève escale du président Biden à la Conférence des Nations Unies sur le climat connue sous le nom de COP27 vendredi comprenait des “consultations intensives” sur le cas d’Alaa Abdel Fattah, le prisonnier politique anglo-égyptien actuellement en grève de la faim et de l’eau dans une prison égyptienne. “Nous faisons tout ce que nous pouvons pour obtenir sa libération ainsi que la libération d’un certain nombre d’autres prisonniers politiques”, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes à bord d’Air Force One après le départ de la délégation d’Egypte vendredi.

La famille d’Abdel Fattah a placé ses espoirs dans la visite de Biden comme une étape possible vers sa libération, alors que les craintes grandissent qu’il puisse mourir en prison. Militant pendant la révolution de 2011 dans le pays et issu de l’une des plus importantes familles intellectuelles d’Égypte, Abdel Fattah a passé une grande partie de la dernière décennie derrière les barreaux et a été récemment condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable en décembre dernier de “diffusion de fausses informations”. nouvelles.”

Les États-Unis sont un proche allié de l’Égypte et fournissent chaque année plus d’un milliard de dollars d’aide militaire au pays. Biden s’est engagé à faire des droits de l’homme une priorité de sa présidence et, plus précisément, à tenir Sisi responsable des violations des droits de l’homme.

La famille a également demandé à Biden d’obtenir une preuve de vie pour Abdel Fattah avant de quitter l’Égypte. La dernière fois que la famille a entendu parler d’Abdel Fattah, il a déclaré dans une lettre qu’il prévoyait d’arrêter de boire de l’eau le 6 novembre. Plusieurs jours plus tard, les responsables de la prison où il est détenu ont informé sa mère, Laila Soueif, une mathématicienne née à Londres. professeur à l’université du Caire, qu’une “intervention médicale” avait été menée sur son fils “au su des autorités judiciaires”.

La famille craint que les autorités ne le gavent de force ou qu’il ne soit déjà mort. Les responsables égyptiens ont insisté sur le fait qu’il était bien soigné.

S’adressant aux journalistes à bord d’Air Force One après son départ d’Égypte, Sullivan a déclaré qu’il “n’avait pas de mise à jour sur [Abdel Fattah’s] condition.”

« Les Égyptiens ont une histoire à ce sujet ; de toute évidence, sa famille a une histoire totalement différente », a-t-il déclaré. « Et c’est une circonstance où il ne s’agit pas de faire confiance mais de vérifier. C’est vérifier. Et nous n’avons pas été en mesure de le faire.

Depuis une semaine, Soueif attend à l’extérieur de la prison où est détenu Abdel Fattah, demandant une lettre ou une autre preuve de vie à son fils.

Jeudi, le ministère public égyptien a publié une déclaration affirmant qu’Abdel Fattah était en bonne santé et qu’il avait reçu la dernière visite de sa famille le 7 novembre – une affirmation que la famille nie avec véhémence. Le même jour, l’avocat d’Abdel Fattah, Khaled Ali, a annoncé qu’il avait reçu une autorisation écrite pour rendre visite à Abdel Fattah en prison. Lorsqu’il est arrivé au complexe à l’extérieur du Caire, il s’est vu refuser l’entrée, a-t-il déclaré.

Abdel Fattah a revendiqué la nationalité britannique par l’intermédiaire de sa mère l’année dernière. Depuis lors, les autorités égyptiennes ont refusé d’autoriser l’accès consulaire britannique à lui en prison.

Son cas – et plus largement le bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme – a suscité une attention massive lors de la COP27, dont l’Égypte espérait qu’elle rehausserait le profil du pays sur la scène mondiale. Plusieurs dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont directement évoqué le cas d’Abdel Fattah avec Sisi.

Les familles de prisonniers politiques choisissent souvent de garder le silence sur les cas de leurs proches dans l’espoir que la diplomatie en coulisses pourrait offrir une meilleure chance de garantir la liberté. La famille d’Abdel Fattah a depuis longtemps dépassé ce stade. Après avoir été emprisonné à plusieurs reprises pendant une décennie, son cas est désormais l’un des plus connus d’Égypte. Sa prétention à la double nationalité britannique a ajouté un intérêt international supplémentaire à son cas.

La famille d’Abdel Fattah – et certains législateurs britanniques – ont critiqué Sunak pour ne pas avoir fait plus pour obtenir sa libération ou recevoir des informations sur son état de santé alors qu’il était sur le terrain en Égypte.

“Il y a une question sur la mesure dans laquelle essayer de résoudre ces cas diplomatiquement est mieux fait par la pression publique ou l’engagement privé”, a déclaré Sullivan. “C’est un débat constant, un calibrage constant.”

La sœur cadette d’Abdel Fattah, Sanaa Seif, qui a elle-même été emprisonnée trois fois en Égypte, participe au sommet sur le climat. Lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine, un législateur pro-gouvernemental l’a confrontée à propos de son activisme et a été escorté hors du bâtiment par la sécurité de l’ONU après avoir refusé de reculer, attirant une attention plus négative sur l’Égypte.

Au moment où Biden est arrivé vendredi, la pression montait pour que les Égyptiens libèrent Abdel Fattah. Mais les militants et les observateurs craignaient également que la fenêtre au cours de laquelle la COP27 ait braqué les projecteurs sur les violations des droits de l’homme en Égypte ne touche à sa fin. Le sommet se poursuit pendant une autre semaine, mais la plupart des dirigeants mondiaux ne visitent que pendant la première moitié de la conférence.

Sur les réseaux sociaux, les Égyptiens ont partagé des mèmes plaisantant sur ce qui pourrait les attendre après la clôture de la conférence, dont un de Sisi qui disait en arabe : « Attendez juste que les invités partent » – une référence à une phrase courante que les parents égyptiens pourraient utiliser si leurs enfants sont mauvaise conduite devant les visiteurs.

Après le départ de Biden vendredi, Sullivan a déclaré aux journalistes que “le président a demandé à son équipe de travailler avec les Égyptiens sur un certain nombre de cas spécifiques, l’un d’eux étant [Abdel Fattah’s].”