Biden parvient à un accord «provisoire» sur le plafond de la dette américaine: rapport

Le président américain Joe Biden a demandé à la Chambre des représentants et au Sénat américains de « passer l’accord immédiatement ».

Le président Joe Biden des États-Unis et le républicain Kevin McCarthy auraient conclu un « accord de principe » pour augmenter le plafond de la dette de plusieurs billions de dollars pour le gouvernement fédéral au milieu des inquiétudes croissantes concernant un défaut probable début juin.

L’accord « provisoire » visant à relever le plafond de la dette de 31,4 billions de dollars a été conclu à la suite d’un appel téléphonique de 90 minutes entre Biden et McCarthy le 27 mai, selon un article de Reuters du 28 mai, citant deux personnes impliquées dans les délibérations.

Après la publication de cet article, Biden a ensuite vérifié sur Twitter qu’il y avait un « accord de principe », déclarant qu’il empêcherait les États-Unis de connaître un « défaut catastrophique ».

L’accord serait présenté à la Chambre et au Sénat américains « le lendemain », selon Biden. Il a supplié les deux chambres de « passer l’accord tout de suite ».

McCarthy a également annoncé l’accord sur Twitter au même moment, affirmant que Biden « a perdu du temps et a refusé de négocier pendant des mois ».

Selon Reuters, malgré le fait que « les détails exacts de l’accord n’étaient pas immédiatement disponibles », une décision a été prise de restreindre les dépenses publiques aux États-Unis pour les deux années suivantes, à l’exception des coûts liés à la sécurité nationale.

Selon une personne proche des négociations, « les négociateurs ont convenu de plafonner les dépenses discrétionnaires non liées à la défense aux niveaux de 2023 pendant un an et de les augmenter de 1% en 2025 ».

Cela survient peu de temps après que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté le Congrès à « agir dès que possible » et a averti que si le plafond de la dette n’était pas suspendu ou relevé, un défaut pourrait survenir dès le 1er juin.

Le Congressional Budget Office (CBO) des États-Unis a également publié un rapport le 12 mai soulignant le risque majeur qui existe si le plafond de la dette n’est pas relevé, « qu’à un moment donné au cours des deux premières semaines de juin, le gouvernement ne pourra plus payer toutes ses obligations. »

Récemment, un certain nombre d’analystes ont exprimé la même conviction que l’augmentation du plafond de la dette pourrait entraîner une augmentation des investissements dans les tickers Bitcoin BTC en baisse de 27 215 $. L’ancien trader de Wall Street, MacroJack, a averti ses partisans dans un tweet le 17 mai que les discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine sont « tout le spectacle ».

Comme le dollar sera « imprimé dans l’oubli », il a souligné la nécessité de posséder des actifs corporels, qualifiant Bitcoin de « cheval le plus rapide de la course ».

À la suite de la pandémie de Covid-19, Jesse Myers, le directeur de l’exploitation de la société d’investissement Onramp, a rappelé à ses 50 100 abonnés Twitter ce qui s’était passé, affirmant que « Bitcoin a été le gagnant lors de la dernière série de mesures de relance.

Il a suggéré que si le plafond de la dette était relevé parce que cela obligerait la Réserve fédérale à imprimer plus d’argent, l’histoire pourrait se répéter.

Biden parvient à un accord « provisoire » sur le plafond de la dette américaine : le rapport est apparu pour la première fois sur BTC Wires.