Biden partage un plan de cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre à Gaza : ce qu’il faut savoir

Un plan annoncé par le président Biden pour un « fin durable de la guerre » a ravivé l’espoir d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui s’est révélé insaisissable depuis des mois. Biden l’a décrit comme une proposition israélienne globale, issue d’une diplomatie intensive et de ses conversations avec les dirigeants du Qatar, d’Égypte, d’Israël et d’autres pays du Moyen-Orient.

Les opérations militaires israéliennes à Gaza, qui en sont désormais à leur huitième mois, ont déplacé 75 pour cent de sa population et certaines parties de l’enclave sont aux prises avec la famine dans un contexte humanitaire catastrophique, selon les Nations Unies. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués, selon le Ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants, mais affirme que la majorité des morts sont des femmes et des enfants. Israël estime qu’environ 1 200 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre et qu’environ 252 personnes ont été prises en otages. Lors d’une pause dans les combats en novembre, 105 otages, dont des ressortissants étrangers, ont été libérés dans le cadre d’un accord.