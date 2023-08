Biden part vers l’ouest pour ses deuxièmes vacances du mois

GLENBROOK, Nevada (AP) – Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden sont arrivés au Nevada vendredi soir pour plus de repos et de détente.

Le premier couple loue une maison privée sur le lac Tahoe, le lac alpin massif qui jouxte la Californie et le Nevada et est une attraction touristique, en particulier en hiver pour ses stations de ski.

Le président s’y est envolé depuis Camp David, où il a organisé vendredi un sommet avec les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon.

La maison de la communauté de Glenbrook appartient à Tom Steyer et Kat Taylor. Steyer est un investisseur, un activiste climatique et un donateur démocrate. Il s’est présenté à la présidence en 2020.

Les Bidens louent la maison à sa juste valeur marchande, a déclaré la Maison Blanche, et passeront environ une semaine dans la région.

Les Bidens interrompront leurs vacances pendant une journée lundi pour visiter Maui, où un incendie de forêt a ravagé la ville historique de Lahaina et tué au moins 114 personnes. Ils rencontreront des survivants, des premiers intervenants et des responsables locaux tout en examinant les dégâts.

Biden a passé des vacances plus tôt ce mois-ci chez lui à Rehoboth Beach, Delaware, où il a fait des balades à vélo, visité des plages et est allé pour une soirée avec la première dame à une projection du film à succès « Oppenheimer ».

Au cours des étés précédents, les Bidens ont également passé des vacances sur Kiawah Island, en Caroline du Sud, et la première famille a passé son Thanksgiving sur l’île de villégiature de Nantucket, dans le Massachusetts. Ils se sont rendus dans les îles Vierges américaines à la fin de l’année dernière, y restant tout au long de la nouvelle année.

Une fois que Biden sera de retour à Washington, les problèmes à résoudre ne manqueront pas. La Maison Blanche passera une grande partie du mois de septembre à s’assurer qu’une fermeture du gouvernement sera évitée à la fin du mois, tout en persuadant les législateurs d’adopter un plan de financement supplémentaire comprenant des milliards supplémentaires pour l’Ukraine ainsi qu’une aide en cas de catastrophe.

En septembre, Biden a également le sommet du G20 en Inde et l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies dans son assiette.

La Maison Blanche continuera également à promouvoir de manière agressive les réalisations législatives de Biden sous l’égide de «Bidenomics», axées sur l’obtention de plus d’approbation des électeurs alors qu’il fait campagne pour un deuxième mandat.

Plusieurs membres de la famille de Biden, dont sa fille Ashley et certains de ses petits-enfants, ont accompagné le président et la première dame sur Air Force One au Nevada. Son fils Hunter et la femme de Hunter, Melissa Cohen, ainsi que leur jeune fils Beau se trouvaient déjà dans la maison louée.

