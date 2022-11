Biden part pour des pourparlers sur le climat, 1ère étape du tour du monde

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a quitté Washington jeudi pour une réunion mondiale sur le climat avec un investissement national géant en remorque – et sera probablement confronté à des questions sur jusqu’où les États-Unis iront pour entraîner d’autres grands émetteurs de gaz à effet de serre.

Sa participation vendredi à la conférence des Nations Unies sur le climat, connue sous le nom de COP27, dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, en Égypte, est la première étape d’un voyage autour du monde qui le conduira également à une réunion de dirigeants d’Asie du Sud-Est en Cambodge et une réunion au sommet du Groupe des 20 pour les dirigeants des plus grandes économies du monde à Bali, en Indonésie.

Biden est monté à bord d’Air Force One tard jeudi soir, soutenu par une performance plus forte que prévu de son parti lors des élections de mi-mandat de mardi, l’adoption par le Congrès cette année du plus grand investissement climatique de l’histoire des États-Unis et les revers militaires russes sur le champ de bataille ukrainien.

Lors de la conférence sur le climat, Biden mettra en lumière l’un de ses principaux succès nationaux – le projet de loi massif des démocrates sur les soins de santé et le changement climatique connu sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation.

L’engagement américain de quelque 375 milliards de dollars sur une décennie pour lutter contre le changement climatique donne à Biden un plus grand levier pour inciter les autres pays à tenir leurs promesses de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire évoluer l’économie mondiale vers des sources d’énergie plus propres.

Biden sera dans une position bien différente de celle du rassemblement de l’année dernière, qui s’est produit au cours d’une période particulièrement malheureuse dans le chemin tortueux du projet de loi vers le passage.

Ce sommet a abouti à des engagements mondiaux supplémentaires pour atteindre les objectifs de température convenus dans l’Accord de Paris sur le climat, que Biden a rejoint après que son prédécesseur, Donald Trump, ait retiré les États-Unis de l’accord.

Mais même avec la nouvelle loi américaine, l’Amérique et le monde ont encore un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs d’émissions que les scientifiques espèrent contenir le réchauffement climatique. Et la volonté politique pour plus d’investissements – alors que l’économie mondiale fait face à de nouveaux vents contraires – diminue.

S’exprimant lors du sommet de la COP27 mercredi, l’ancien vice-président américain et militant pour le climat Al Gore a qualifié Biden de “héros du climat dans mon livre”, ajoutant que “l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation représente la législation pro-climat la plus importante jamais adoptée par n’importe quelle nation”. dans toute l’histoire.

Il restait à voir si Biden aborderait le point prioritaire lors des pourparlers sur le climat : les pertes et les dommages. C’est le langage des négociations internationales pour demander aux pays riches comme les États-Unis, le premier pays pollueur historique, de payer ce qui est essentiellement des réparations pour les dommages causés aux pays pauvres et vulnérables qui n’émettent pas beaucoup de dioxyde de carbone piégeant la chaleur.

Dans le passé, les États-Unis étaient même contre le fait de parler de la question, mais ils ont maintenant assoupli leur position, acceptant le sujet en discussion. L’envoyé spécial John Kerry l’a même mentionné dans des discours. Cependant, les États-Unis ne veulent pas que la responsabilité fasse partie d’un accord et lorsqu’il s’agit de payer, le Congrès et le public ont été réticents à adopter de nombreux types d’aide climatique – et c’est le type le plus controversé.

“J’aimerais que les États-Unis disent quelque chose de constructif à propos des pertes et des dommages”, car cela pourrait faire avancer un problème vital, a déclaré Michael Oppenheimer, professeur de climat et d’affaires mondiales à l’Université de Princeton.

L’empressement mondial à s’éloigner des combustibles fossiles a été tempéré par l’agitation des marchés mondiaux de l’énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au pays et à l’étranger, Biden presse les producteurs de pétrole et de gaz d’augmenter la production pour répondre à la demande et faire baisser les prix qui ont financé l’effort de guerre du Kremlin.

Les perspectives d’une percée significative sont encore plus atténuées, car les principaux émetteurs tels que la Chine et l’Inde envoient des délégations moins expérimentées. Les responsables de l’administration Biden ont tenté de réduire les attentes de résultats lors de la réunion et l’ont plutôt présentée comme un retour au leadership américain sur la question.

Biden quitte Washington alors que les votes sont toujours comptabilisés dans les courses clés qui détermineront le contrôle des deux chambres du Congrès. Pourtant, le président sentait le vent dans son dos alors que les démocrates étaient plus performants que prévu. Il était susceptible d’apprendre les résultats des courses qui auront un impact considérable sur sa capacité à faire avancer les choses à Washington alors qu’il était à l’étranger.

Pendant ce temps, l’ancien président Donald Trump semblait sur le point d’annoncer une autre offre pour la Maison Blanche pendant que Biden était en Asie, un contraste qui, selon les conseillers du titulaire, ne profiterait qu’à Biden.

Pendant son séjour en Égypte, Biden tiendra une réunion bilatérale avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, où ils doivent discuter du partenariat stratégique des deux nations, du conflit israélo-palestinien et des questions de sécurité régionale.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’il comprenait la visite de Biden à Charm el-Cheikh comme “une indication de la volonté politique de faire avancer le processus” pour lutter contre le réchauffement climatique.

« Nous espérons… que cela résonnera dans la volonté collective des groupes de négociation auxquels les États-Unis sont parties, mais aussi dans la création d’un élan pour la conférence, pour que les parties livrent ce qui est attendu », a-t-il déclaré.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Biden aborderait également la question des droits de l’homme lorsqu’il rencontrerait El-Sissi, dont le gouvernement a pris une tournure autoritaire, et avec d’autres dirigeants lors du voyage.

“Il pense que vous n’êtes pas le président américain – vous ne faites pas vraiment votre travail en tant que président américain – si vous ne soulevez pas des questions de droits de l’homme”, a déclaré Sullivan. “Vous pouvez vous attendre à ce qu’il soulève des questions relatives aux droits de l’homme lors de cette réunion, comme il le fera avec d’autres dirigeants qu’il rencontre au G-20.”

Sullivan a déclaré que Biden et d’autres hauts responsables plaideraient également pour la libération du militant égyptien pro-démocratie emprisonné Alaa Abdel-Fattah, dont la famille a déclaré avoir été informée par des responsables de la prison qu’il subissait une intervention médicale indéfinie au milieu d’une grève de la faim qui s’est intensifiée dimanche.

Après sa brève escale en Égypte, Biden se rendra au Cambodge pour un sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est afin de renforcer l’engagement américain dans la région face à l’affirmation croissante de la Chine.

Et puis, en Indonésie, Biden est sur le point de tenir sa première rencontre en tant que président avec un président chinois nouvellement habilité Xi Jinping, qui a obtenu un troisième mandat de cinq ans en tant que chef du Parti communiste chinois lors du dernier congrès national du parti. mois. dans un contexte de relations américano-chinoises de plus en plus tendues.

La Maison Blanche a travaillé avec des responsables chinois au cours des dernières semaines pour organiser la réunion. Biden a déclaré mercredi aux journalistes qu’il avait l’intention de discuter avec Xi des tensions croissantes entre Washington et Pékin au sujet de l’île autonome de Taiwan, des politiques commerciales, des relations de Pékin avec la Russie et plus encore.

“Ce que je veux faire avec lui lorsque nous parlons, c’est exposer chacune de nos lignes rouges et comprendre ce qu’il pense être dans l’intérêt national critique de la Chine, ce que je sais être l’intérêt critique des États-Unis”, Biden a dit. “Et déterminer s’ils sont ou non en conflit les uns avec les autres.”

Biden visera également à démontrer la détermination mondiale à tenir tête à la Russie au sujet de son invasion de l’Ukraine et à rencontrer deux nouveaux partenaires essentiels dans l’effort de soutien à la défense de l’Ukraine : le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre italien Giorgia Meloni. Le président Vladimir Poutine a annoncé jeudi qu’il sautait les rassemblements, évitant une rencontre potentiellement gênante. Sullivan a déclaré que Biden n’avait pas l’intention d’interagir avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui assiste à la place de Poutine.

Au Cambodge, Biden discutera également des programmes de missiles nucléaires et balistiques de la Corée du Nord lors d’une réunion trilatérale avec les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon.

___

Kim a rapporté de Phnom Penh, au Cambodge. Les écrivains AP Seth Borenstein à Charm el-Cheikh, en Égypte, et Chris Megerian et Aamer Madhani à Washington ont contribué.

Zeke Miller et Seung Min Kim, The Associated Press