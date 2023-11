Biden parlera dur avec Xi sur l’Iran lors de la réunion de l’APEC la semaine prochaine

La volonté de Biden d’ajouter l’Iran à un ordre du jour déjà chargé avec Xi souligne la crainte de l’administration que le Hezbollah, allié militant de l’Iran basé au Liban, puisse répondre aux appels du Hamas pour que le groupe ouvrir un deuxième front de « résistance » contre Israël. La Chine et l’Iran entretiennent un partenariat stratégique alimenté par une antipathie mutuelle à l’égard des États-Unis, que Pékin soutient par des achats et des investissements pétroliers.

Les liens de la Chine avec l’Iran feront partie des « conversations difficiles » entre Biden et Xi qui porteront sur toutes les questions clés des relations américano-chinoises, a déclaré un deuxième haut responsable de l’administration. Ils comprendront des discussions sur la coopération climatique, le rôle de la Chine dans l’épidémie d’overdose aux opioïdes aux États-Unis et l’alignement de Pékin sur la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

Les deux dirigeants échangeront également des points de discussion sur des questions toujours d’actualité, notamment les droits de l’homme ainsi que tensions croissantes dans le détroit de Taiwan et en mer de Chine méridionale. Une question épineuse qui n’est pas à l’ordre du jour en détail : les discussions sur l’avenir des droits de douane 301 de l’ère Trump sur les importations chinoises que Biden a refusé de retirer.

Pékin, pour sa part, ne donnera pas de détails sur l’ordre du jour de la réunion de Xi. Les deux dirigeants discuteront de « l’importance stratégique, primordiale et fondamentale dans l’élaboration des relations sino-américaines et des questions majeures concernant la paix et le développement dans le monde ». a déclaré vendredi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères..

Cette réunion sera le premier contact direct entre les deux dirigeants depuis leur rencontre en novembre 2022 lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, qui a abouti à des résolutions communes visant à apaiser les tensions. Mais les relations sont redevenues glaciales après l’incident du ballon espion chinois en février et Pékin a résisté aux efforts de l’administration pour reconnecter les deux dirigeants. La réunion intervient après des mois de sensibilisation diplomatique intensive de la part de l’administration Biden qui ont débuté en juin, notamment des voyages à Pékin de trois hauts responsables du cabinet et de l’envoyé pour le climat John Kerry.

Les deux parties se sont engagées dans une vague d’activités diplomatiques pour ouvrir la voie à une rencontre. Au cours de la semaine dernière, des responsables de l’administration et leurs homologues se sont rencontrés partout, de San Francisco à Washington, pour discuter de ces questions. y compris la coopération climatique, droits des personnes handicapées, non-prolifération nucléaire, questions maritimes et liens économiques. “Après avoir investi dans le pays et renforcé les liens avec les alliés et partenaires à l’étranger, c’est précisément le moment d’une diplomatie de haut niveau”, a déclaré le premier haut responsable de l’administration.

Biden entre dans la réunion en sachant que c’est sa dernière chance de faire pression sur Xi en tête-à-tête pour réinitialiser les relations bilatérales rancunières avant de se laisser entraîner dans une campagne de réélection à plein temps. Cette campagne, ainsi que les inquiétudes de Pékin quant à la probable victoire de candidat indépendantiste Lai Ching-te lors de l’élection présidentielle de janvier à Taiwan – pourrait faire de 2024 « une année assez mouvementée », a déclaré le deuxième haut responsable de l’administration.

La réunion produira des résultats « substantiels » qui pourraient inclure la reprise des liens militaires de haut niveau, a déclaré le premier responsable de l’administration. Pékin a suspendu ces liens en représailles à la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi en 2022 et a systématiquement rejeté les demandes du secrétaire à la Défense Lloyd Austin de rencontrer son homologue chinois.

« Le président va faire pression [Xi to restart military contacts] la semaine prochaine et nous espérons avoir plus à dire mercredi », a déclaré le responsable.

La soudaine hausse de la volonté de Pékin de dialoguer avec les États-Unis coïncide avec une ralentissement de l’économie chinoise cela comprend un recul des investissements directs étrangers. Cela a semé le scepticisme parmi les responsables de l’administration quant aux motivations derrière l’intérêt soudain de Pékin à renouer le dialogue avec les États-Unis.

« La question réellement sur la table : la Chine cherche-t-elle à [these] des mesures tactiques ou à court terme ou cherchent-ils à véritablement améliorer les relations avec les États-Unis ? » a déclaré le premier haut fonctionnaire.