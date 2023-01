Biden parlera de l’immigration jeudi et pourrait se rendre à la frontière la semaine prochaine

Biden a déclaré qu’il voulait voir “la paix et la sécurité” à la frontière et qu’il “va voir ce qui se passe” dans les commentaires faits aux journalistes mercredi après s’être rendu au Kentucky pour un événement avec le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.) tout le financement fédéral des infrastructures.

“Je vais faire un discours demain sur la sécurité des frontières, et vous en saurez plus demain”, a déclaré le président.

Les critiques républicains du président ont fait pression sur lui pendant des mois pour qu’il se rende à la frontière sud à un moment où les autorités fédérales procèdent à un nombre record d’arrestations d’immigrants. Biden et ses hauts responsables ont rejeté cette critique, insistant sur le fait qu’il avait des priorités plus urgentes à respecter.

John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré aux journalistes le mois dernier que le voyage de Biden comporterait de nouvelles initiatives pour « relever les défis climatiques et environnementaux » et « aider à accroître la compétitivité de l’Amérique du Nord, protéger la santé et la sécurité de nos citoyens, répondre conjointement, bien sûr, à la migration irrégulière dans la région, et faire progresser la diversité, l’équité et l’inclusion.