Biden parlera de crime et de contrôle des armes à feu dans l’État swing de Pennsylvanie

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden est prêt à parler de ses plans de prévention du crime lors d’une visite en Pennsylvanie, où les démocrates et les républicains cherchent des moyens de tirer parti de la question avant les élections de mi-mandat de novembre.

La Maison Blanche a déclaré que Biden profiterait de sa visite de mardi pour appeler les républicains à s’opposer à sa proposition de rétablir l’interdiction des armes d’assaut.

Les deux parties ont travaillé ensemble dans un rare effort pour adopter une législation bipartite sur la sécurité des armes à feu plus tôt cette année après les massacres de Buffalo, New York, et Uvalde, Texas, mais Biden a répété à plusieurs reprises qu’il fallait faire plus.

En tant que sénateur américain, Biden a joué un rôle de premier plan dans l’interdiction temporaire des armes d’assaut, y compris les armes à feu similaires à l’AR-15 qui ont explosé en popularité ces dernières années, et il souhaite remettre la loi en place.

“Une majorité d’Américains soutiennent cela … la NRA s’y oppose”, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. “Nous allons donc entendre le président parler de l’importance de nous assurer que nous protégeons nos communautés.”

Le discours de Biden à l’Université Wilkes de Wilkes-Barre intervient alors que les démocrates tentent d’émousser les efforts républicains pour utiliser les préoccupations concernant la criminalité à leur avantage à mi-parcours.

C’est un problème particulièrement délicat en Pennsylvanie, un État clé où un siège au Sénat américain et le bureau du gouverneur sont à gagner.

Le candidat républicain au poste de gouverneur, Doug Mastriano, accuse le démocrate Josh Shapiro d’être indulgent envers la criminalité en tant que procureur général de l’État deux fois élu, affirmant lors d’un événement récent que la criminalité a augmenté sous la surveillance de son adversaire et que Shapiro “se tient à l’écart” en tant qu’homicides monter à travers la Pennsylvanie.

Les homicides ont augmenté en Pennsylvanie, mais la criminalité globale semble avoir diminué au cours de la dernière année, selon les statistiques de l’État.

En tant que procureur général depuis 2017, Shapiro a parcouru l’État pour discuter de la nécessité de réprimer le trafic d’armes et les armes fantômes, et de recruter davantage de policiers. En décembre dernier, il a déclaré que les agents de l’État et les policiers de Philadelphie travaillant ensemble avaient réduit le nombre de fusillades dans les zones confrontées à la violence armée liée au trafic de drogue.

Shapiro prévoit d’assister à l’événement de mardi avec Biden.

Le candidat républicain au Sénat américain, chirurgien cardiaque devenu célébrité de la télévision, le Dr Mehmet Oz, a tenté de dépeindre le candidat démocrate, le lieutenant-gouverneur John Fetterman, comme extrême et imprudent en matière de politique criminelle.

Fetterman a approuvé les recommandations selon lesquelles davantage de prisonniers gériatriques et réhabilités peuvent être libérés des prisons d’État sans nuire à la sécurité publique. Oz et les républicains ont déformé cela en affirmant que Fetterman veut libérer les “criminels dangereux” des prisons ou qu’il est en faveur de “vider les prisons”.

Fetterman ne prévoit pas d’être à Wilkes-Barre avec Biden, mais il devrait participer au défilé de la fête du Travail à Pittsburgh lors de la visite du président lundi. Biden sera également en Pennsylvanie jeudi pour un discours aux heures de grande écoute qui, selon la Maison Blanche, abordera “la bataille continue pour l’âme de la nation” et la défense de la démocratie.

On ne sait pas si la criminalité finira par devenir un problème crucial en novembre.

Selon un sondage AP-NORC réalisé en juin, seuls 11% des adultes américains ont désigné le crime ou la violence comme l’un des cinq principaux problèmes qu’ils considèrent comme les plus importants sur lesquels le gouvernement doit travailler l’année prochaine. C’est inchangé depuis décembre, et c’est bien en deçà du pourcentage citant bon nombre des autres problèmes majeurs pour les Américains.

Biden a tenté d’équilibrer son approche de la criminalité en reconnaissant les craintes des électeurs et en louant les forces de l’ordre, mais aussi en appelant à une plus grande responsabilité des agents.

Il a rejeté le slogan activiste “defund the police”, que les républicains ont utilisé comme un bâton contre les démocrates en général, en appelant à plus d’argent pour les flics.

Jean-Pierre a déclaré lundi que Biden parlera à Wilkes-Barre de la “notion de base simple selon laquelle, lorsqu’il s’agit de sécurité publique dans ce pays, la réponse n’est pas de financer la police, mais de financer la police”.

Biden prévoit également de parler de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain et du rôle que les forces de l’ordre ont joué dans la défense du Congrès. Il s’est auparavant concentré sur cette question dans une allocution virtuelle à l’Organisation nationale des responsables de l’application de la loi noire le 25 juillet.

“La police était des héros ce jour-là”, a-t-il déclaré. “Donald Trump n’a pas eu le courage d’agir. Les braves femmes et hommes en bleu de tout le pays ne devraient jamais l’oublier. Vous ne pouvez pas être pro-insurrection et pro-flic.

Le voyage de Biden à Wilkes-Barre était initialement prévu pour le 21 juillet mais a été annulé lorsque le président a contracté le COVID-19 et s’est isolé alors qu’il était contagieux.

Biden a présenté un plan de 37 milliards de dollars pour lutter contre la criminalité et renforcer les ressources des forces de l’ordre. Il souhaite que le Congrès dépense 13 milliards de dollars pour aider les communautés à embaucher et à former 100 000 policiers sur cinq ans. 3 milliards de dollars supplémentaires iraient à éliminer les arriérés judiciaires et à résoudre les affaires de meurtres et d’armes à feu, et 5 milliards de dollars supplémentaires iraient à soutenir des programmes qui pourraient aider à arrêter la violence avant qu’elle ne se produise.

En outre, Biden recherche 15 milliards de dollars pour fournir des subventions à des initiatives de prévention des crimes violents ou de création de réponses de santé publique aux incidents non violents.

___

Levy a rapporté de Harrisburg, en Pennsylvanie. La rédactrice de l’Associated Press, Emily Swanson, a contribué à ce rapport.

Chris Megerian et Marc Levy, Associated Press