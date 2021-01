WASHINGTON – Lors d’un briefing avec les journalistes mardi après-midi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé que le président Biden était sur le point de s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Psaki a déclaré que l’appel était programmé en même temps que son briefing et a décrit certains des plans du président pour la conversation, qui comprenait le traitement des «sujets de préoccupation» découlant des politiques du Kremlin.

Parmi les questions à l’ordre du jour figuraient la maîtrise des armements et le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Biden « a appelé … le président Poutine cet après-midi avec l’intention de discuter de notre volonté de prolonger le nouveau START de cinq ans et de réaffirmer notre ferme soutien à la souveraineté de l’Ukraine face à … l’agression continue de la Russie », a déclaré Psaki.

Le nouveau START est un traité de réduction des armes nucléaires qui doit expirer le mois prochain. La Russie a annexé le territoire ukrainien de Crimée en 2014, ce qui a entraîné une forte détérioration des relations entre Moscou et Washington. Parmi les autres sujets abordés figuraient «le piratage de SolarWinds, des informations selon lesquelles la Russie aurait octroyé des primes aux soldats américains en Afghanistan, l’ingérence dans les élections de 2020, l’empoisonnement d’Alexei Navalny et le traitement des manifestants pacifiques par les forces de sécurité russes.

En décembre, il a été révélé que SolarWinds, un important fournisseur de technologies de l’information qui travaille avec des entreprises et des agences gouvernementales américaines, avait été victime d’un piratage massif, qui a été attribué aux services de renseignement russes. En juin dernier, des rapports ont révélé que la Russie avait payé des militants afghans pour attaquer les troupes américaines dans ce pays. Les services de renseignement russes ont également été liés aux efforts visant à s’immiscer dans les récentes élections américaines.

Navalny, un leader de l’opposition à Poutine, a été empoisonné par un agent neurotoxique en août, et les enquêteurs ont blâmé les agences de renseignement du pays. Après s’être remis de l’empoisonnement en Allemagne, Navalny est retourné en Russie le 17 janvier et a été emprisonné. Sa détention a déclenché de nombreuses manifestations en Russie.

Psaki a déclaré que Biden avait soulevé ces questions pour indiquer clairement à Poutine que les États-Unis n’accepteraient pas l’agression russe.

«Son intention était également de préciser que les États-Unis agiront fermement pour défendre nos intérêts nationaux en réponse aux actions malveillantes de la Russie», a déclaré Psaki.

Se déroulant à peine six jours après la prise de fonction de Biden, l’appel contrastait fortement avec la posture de son prédécesseur, Donald Trump. Alors que l’administration Trump a accepté les sanctions du Congrès contre la Russie, Trump a été critiqué pour ne pas avoir fait plus pour critiquer publiquement Poutine. L’administration Trump a affirmé qu’il y avait des «opinions dissidentes» sur les prétendues primes russes en Afghanistan, et l’ancien président a rejeté à plusieurs reprises les évaluations des services de renseignement américains selon lesquelles le Kremlin était intervenu en son nom lors des élections de 2016.

Lors d’un événement non lié à la Maison Blanche peu de temps après le briefing de Psaki, Biden a été interrogé sur son appel avec Poutine par Peter Doocy, un correspondant de Fox News.

«De quoi avez-vous parlé avec Poutine?» Demanda Doocy.

« Vous », a plaisanté Biden, ajoutant: « Il fait de son mieux. »

