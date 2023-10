Le président américain Joe Biden s’est engagé jeudi à « tenir l’Iran pour responsable » de son alliance avec la Russie et de son soutien à des militants anti-israéliens tels que le Hamas, semblant tracer une ligne dans les efforts visant à engager Téhéran.

Le président a souvent été critiqué pour sa politique iranienne, qui poursuit certaines tentatives de rapprochement initiées par l’administration de l’ancien président Barack Obama, dans laquelle Biden était vice-président.

Biden a tenté d’attirer l’Iran à nouveau dans un accord de non-prolifération nucléaire de l’ère Obama, saboté par son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, et a même débloqué des fonds d’un compte bancaire lié aux sanctions dans le cadre d’un accord visant à libérer des prisonniers américains.

La politique iranienne de Biden, toujours controversée, est devenue intenable après que des militants du Hamas – qui aurait été financé et armé par l’Iran – ont massacré 1 400 personnes en Israël le 7 octobre lors de la pire attaque palestinienne jamais menée contre l’État juif.

Biden a peut-être utilisé son langage le plus dur à ce jour à l’égard de l’Iran lors d’un discours à la nation jeudi soir, liant Téhéran à l’attaque du Hamas ainsi qu’à la guerre de 20 mois en Ukraine menée par le président russe Vladimir Poutine.

Le président américain Joe Biden, à gauche, s’adresse jeudi à la nation depuis le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC. À droite, Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran, est photographié le 22 avril 2023 à Téhéran. Lors du discours de Biden, il a déclaré que les États-Unis tiendraient l’Iran « responsable » de son soutien à la Russie et aux militants anti-israéliens.

Photos de Jonathan Ernst Sadegh Nikgostar/ATPImages/Getty Images



« L’Iran soutient la Russie en Ukraine, ainsi que le Hamas et d’autres groupes terroristes dans la région. Et nous continuerons à les tenir pour responsables, pourrais-je ajouter », a-t-il déclaré.

Quelques heures avant que Biden ne parle, la marine américaine a abattu des missiles et des drones des rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Un porte-parole du Pentagone a déclaré qu’Israël était potentiellement la cible de l’attaque déjouée.

Au cours des dernières semaines de sa campagne présidentielle en 2020, Biden a écrit un article d’opinion pour CNN.com. Il y critiquait la politique iranienne de Trump, la qualifiant d’« échec dangereux », tout en vantant le travail accompli sous Obama.

L’éditorial proposait également à Téhéran « une voie crédible de retour à la diplomatie » si les dirigeants du pays acceptaient de se conformer à un accord nucléaire strict.

« Si l’Iran choisit la confrontation, je suis prêt à défendre nos intérêts vitaux et nos troupes », a écrit Biden. « Mais je suis prêt à suivre le chemin de la diplomatie si l’Iran prend des mesures pour montrer qu’il est également prêt. »

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche par e-mail pour commentaires jeudi soir.

L’Iran avait déjà été scruté de près pour ses liens avec des militants anti-israéliens avant l’incident de la mer Rouge jeudi. Les responsables américains et israéliens n’ont identifié aucun lien clair entre Téhéran et l’attaque du 7 octobre, et le guide suprême iranien Ali Khamenei a rejeté les informations faisant état de l’implication de Téhéran. Cependant, l’Iran est accusé depuis longtemps de fournir un soutien militaire et financier au Hamas.

Exactement une semaine après l’attaque du Hamas contre Israël, l’Iran a fait une démonstration symbolique de solidarité lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a rencontré Ismail Haniyeh, un chef du groupe militant palestinien Hamas, à Doha, au Qatar.

Le responsable iranien a été filmé par l’agence de presse iranienne, l’agence de presse de la République islamique (IRNA), en train de serrer dans ses bras et d’embrasser Haniyeh pendant la réunion.

L’Iran a également été l’un des alliés les plus proches de Poutine tout au long de sa guerre contre l’Ukraine, fournissant aux forces armées russes des drones de combat. Cet été, la Maison Blanche a déclaré que les services de renseignement américains avaient découvert que l’Iran avait fourni à la Russie les matériaux nécessaires à la construction d’une usine de fabrication de drones près de Moscou.