Biden parle des nominés de la Fed Powell et Brainard

Le président Joe Biden est sur le point de détailler sa décision de nommer le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour un deuxième mandat à la tête et de promouvoir le gouverneur de la Fed Lael Brainard au poste de vice-président de la banque centrale la plus puissante du monde.

Le président, qui doit s’exprimer depuis Washington, a annoncé lundi son intention de nommer Powell et Brainard aux postes les plus élevés de la Fed après des semaines de spéculation. Les investisseurs et le personnel de Capitol Hill s’étaient demandé si Biden nommerait Brainard, un démocrate, pour remplacer Powell, un républicain, à l’expiration de son premier mandat en février.

La Fed est un organe indépendant puissant du gouvernement américain qui est habilité par le Congrès à ajuster les taux d’intérêt pour maintenir les prix stables et maximiser l’emploi. Il est également chargé de réglementer les plus grandes banques du pays comme Bank of America, Wells Fargo et Goldman Sachs.

Bien que certains démocrates progressistes aient espéré que Biden choisirait un chef de la Fed davantage axé sur le changement climatique ou la réglementation bancaire, Powell a gagné le respect des politiciens de tous les horizons politiques en 2020 pour le rôle de la Fed dans l’atténuation des retombées économiques causées par le Covid-19 pandémie.

Brainard est, en général, plus enclin à favoriser un contrôle bancaire plus strict et s’est souvent opposé aux efforts de la banque centrale pour assouplir les lois mises en place au lendemain de la crise financière.

Les deux sont considérés comme similaires en matière de politique monétaire – c’est-à-dire la façon dont la Fed ajuste les taux d’intérêt et met des liquidités à disposition dans l’économie – et on pense qu’ils ont des vues congruentes sur la façon d’équilibrer l’inflation avec un emploi maximal.

Les deux devraient effacer le processus de confirmation du Sénat avec facilité.

