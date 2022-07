Biden parle de l’accord de 433 milliards de dollars sur la loi sur la réduction de l’inflation au Congrès

(Biden doit commencer à parler à 12h30 HE. Veuillez actualiser la page si la vidéo ci-dessus ne se joue pas à ce moment-là.)

Le président Joe Biden parlera à midi aujourd’hui de l’accord budgétaire démocrate récemment annoncé au Congrès. L’accord ravive la priorité législative de Biden, un projet de loi économique Build Back Better qui s’est effondré à la fin de l’année dernière après que le sénateur démocrate modéré Joe Manchin a brusquement retiré son soutien.

Le discours intervient un jour après que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y. et Manchin, DW.V., ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord tant attendu sur la législation, qui vise à réformer le code des impôts, à lutter contre le changement climatique et à réduire les coûts des soins de santé.

Le projet de loi de réconciliation investirait plus de 400 milliards de dollars sur 10 ans, qui seraient entièrement payés en supprimant les échappatoires fiscales sur les Américains et les entreprises les plus riches, ont déclaré les sénateurs dans un communiqué conjoint. Cela réduirait le déficit fédéral de 300 milliards de dollars au cours de cette décennie, ont déclaré les sénateurs, citant des estimations de bureaux fiscaux et budgétaires non partisans du Congrès.

Le paquet générerait environ 739 milliards de dollars de recettes fiscales, notamment :

313 milliards de dollars grâce à un impôt minimum sur les sociétés de 15 %

288 milliards de dollars grâce à des réformes de la tarification des médicaments sur ordonnance, y compris des mesures permettant à Medicare de négocier les prix des médicaments et de plafonner les débours à 2 000 dollars

124 milliards de dollars grâce à l’application par l’IRS d’un code fiscal réformé

14 milliards de dollars grâce à la suppression de l’échappatoire sur les intérêts portés

Le projet de loi investirait également un total de 433 milliards de dollars :

369 milliards de dollars provenant d’une série de programmes liés à l’énergie et au climat

64 milliards de dollars provenant de la prolongation d’un programme élargi de la Loi sur les soins abordables pendant trois ans, jusqu’en 2025

Le Sénat au complet examinera le projet de loi la semaine prochaine, ont déclaré Schumer et Manchin. Ils espèrent que la législation respectera les règles de réconciliation budgétaire du parlementaire du Sénat, permettant aux démocrates de l’adopter sans avoir besoin de votes du GOP.