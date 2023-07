Biden parle de la Cour suprême et de la Russie mais aussi des médias et de McCain dans une rare interview sur le réseau

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden donne rarement des interviews sur le réseau, et lorsqu’il s’est assis dans le studio MSNBC jeudi, cela s’est produit à un moment particulièrement chargé, la Cour suprême venant d’annuler l’utilisation de l’action positive dans les admissions à l’université et à la suite d’une révolte. en Russie.

La conversation de près de 20 minutes a abordé ces questions. Mais il a également fortement viré vers des sujets tels que la critique des médias et la discussion légère du regretté sénateur républicain de l’Arizona John McCain, qui était un ami de Biden.

Lorsque Donald Trump était président, il a été critiqué pour avoir accordé des interviews à des médias sympathiques où les questions étaient souvent douces et même flatteuses. Biden, quant à lui, a fait beaucoup moins d’entretiens formels que ses prédécesseurs immédiats. Sa dernière interview sur le réseau a eu lieu début mai et également sur MSNBC.

Cette fois, l’intervieweur Nicolle Wallace, qui était directeur des communications de la Maison Blanche sous le président George W. Bush et a travaillé sur la campagne présidentielle de McCain en 2008, a donné le coup d’envoi en notant à quel point il était inhabituel pour un président en exercice d’apparaître dans un studio de réseau.

« Le président des États-Unis est ici. Vraiment. À table », a commencé Wallace, avant de dire à Biden, « C’est très excitant pour nous. » Biden a répondu: « C’est excitant pour moi. »

Le président a déclaré que la Cour suprême avait « fait plus pour démêler les droits fondamentaux et les décisions fondamentales que n’importe quel tribunal de l’histoire récente », soulignant sa décision jeudi sur l’action positive et son annulation du droit constitutionnel à l’avortement l’été dernier.

« Je trouve ça tellement en décalage avec le système de valeurs de base du peuple américain », a déclaré Biden.

Il a dit qu’il n’appuyait pas l’idée d’augmenter le nombre de juges à la Cour suprême, comme un certain nombre de progressistes l’ont exhorté à le faire.

Il a également parlé de sa campagne de réélection, reconnaissant: « Je sais que les chiffres des sondages ne sont pas bons. » Il a noté que de nombreux sondages suggéraient autrefois qu’il ne gagnerait pas la primaire présidentielle démocrate de 2020 ou ne battrait pas Trump lors des élections générales de cette année-là, et ils n’indiquaient pas que les démocrates auraient une performance plus forte que prévu à mi-parcours de l’année dernière.

Le président a ensuite longuement parlé des médias en disant: «Ce n’est pas une critique de la presse. C’est un constat. Il y a beaucoup de raisons de s’inquiéter dans le monde, et en parlant à beaucoup de journalistes, ils me disent – je vais faire attention à ce que je dis ici – un certain nombre de journalistes ont indiqué qu’il n’y avait plus de rédacteurs, sur ce qu’ils faire. »

« Huh », a répondu Wallace, alors que Biden continuait que certains journalistes lui avaient dit qu’ils étaient sous pression pour construire leurs marques personnelles, concluant finalement, « Je pense juste qu’il y a beaucoup de changements. »

Wallace a posé des questions sur la révolte russe et ce que les États-Unis savaient. Biden a répondu: « Nous savions les choses à l’avance », mais a déclaré qu’il ne pouvait pas dire quoi. Wallace a poursuivi: « Aviez-vous peur que Trump l’ait averti, s’il avait toujours été président? » Elle demandait apparemment si Trump aurait averti le président russe Vladimir Poutine des plans du chef mercenaire pour la rébellion contre les chefs militaires russes.

« Oh, mon Dieu », a déclaré Biden. « Je ne sais pas. Je n’y pense pas très souvent. »

Le président a parlé un peu plus de la guerre de la Russie en Ukraine. Wallace a finalement fait référence à McCain et a demandé: « Que pensez-vous qu’il penserait de son parti républicain? »

« Je ne pense pas qu’il y penserait beaucoup », a déclaré Biden, mais a rapidement ajouté : « Je ne le sais pas. »

Wallace a conclu en notant à nouveau la rareté de l’apparition en studio de Biden, ajoutant: «Considérez-le comme votre chaise. Considérez cela comme une invitation ouverte. Il y aura beaucoup de choses dans l’esprit des gens, et j’espère que vous considérerez cela comme un endroit où vous pourrez venir parler de tout ce qui vous passe par la tête.

« Eh bien, je le ferai », a déclaré Biden.

MSNBC a refusé de commenter l’interview par la suite.

Plus tard jeudi, Biden a assisté à des collectes de fonds à New York pour collecter des dons pour sa campagne de réélection. Mais la visite à New York, où se trouve le studio de MSNBC, était officielle, ce qui signifie que les contribuables en ont financé au moins une partie.

« C’est un voyage mixte – mixte avec des parties officielles et politiques – politiques », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes à bord d’Air Force One en route pour New York.

Interrogé sur la partie officielle du voyage, Jean-Pierre a répondu : « Vous reprochez tous toujours au président de ne pas faire assez d’interviews, n’est-ce pas ?

« Il va à New York, et nous en avons profité pour aller en studio », a déclaré Jean-Pierre. « C’est sa première interview en studio. »