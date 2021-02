Le président Biden a eu son premier appel officiel avec le Premier ministre indien lundi, a annoncé la Maison Blanche.

La lecture de la Maison Blanche note que les dirigeants des deuxième et troisième pays les plus peuplés du monde se sont engagés à travailler en étroite collaboration sur la pandémie COVID-19, le changement climatique et la promotion d’une «région indo-pacifique libre et ouverte». Ils auraient également convenu que « l’état de droit et le processus démocratique doivent être respectés » au Myanmar, voisin de l’Inde, où l’armée a récemment organisé un coup d’État.

Cependant, Biden et Modi n’ont pas discuté des protestations massives des agriculteurs en Inde, qui ont commencé après que le gouvernement de Modi a « promulgué des lois favorables au marché pour réformer l’industrie agricole en difficulté du pays », par Le New York Times. La réponse du gouvernement aux manifestations, qui sont devenues violentes le mois dernier lorsque la police s’est affrontée avec les manifestants, a inclus des arrestations et la coupure de l’accès à l’internat, faisant craindre que les méthodes de Modi pour étouffer la dissidence ne deviennent de plus en plus antidémocratiques.

Il n’est pas surprenant que Biden n’ait pas abordé directement la situation lors de sa première conversation avec Modi, bien qu’il ait décrit un « engagement partagé en faveur des valeurs démocratiques » comme « le fondement de la relation américano-indienne ».

Le président Biden et le président indien Modi ont pris la parole aujourd’hui. Au milieu des manifestations en Inde, Biden « a souligné son désir de défendre les institutions et les normes démocratiques dans le monde entier et a noté qu’un engagement partagé en faveur des valeurs démocratiques est le fondement de la relation américano-indienne », déclare WH. pic.twitter.com/xE3KdHs9wM – Jennifer Epstein (@jeneps) 8 février 2021

L’appel était également important en ce qu’il pourrait être un précurseur de la discussion initiale très attendue de Biden avec le président chinois Xi Jinping. La relation Washington-Pékin est une priorité pour l’administration Biden, mais le président aurait voulait attendre jusqu’à ce que il s’est entretenu avec des dirigeants de Corée du Sud, du Japon et d’Inde, ce qu’il a maintenant fait.

