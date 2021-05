Biden parle aux dirigeants israéliens et palestiniens alors que la violence s’intensifie

La conflagration extraordinaire en Israël et dans la bande de Gaza est devenue un premier test urgent pour la politique étrangère de Biden. Le président travaillait dans le bureau ovale pendant un certain temps samedi. Il travaille généralement à Camp David ou dans son État d’origine, le Delaware, le week-end.

Le président s’est entretenu avec Abbas des tensions à Jérusalem et en Cisjordanie et de leur intérêt commun à faire de Jérusalem «un lieu de coexistence pacifique pour les personnes de toutes confessions et origines».

Netanyahu a déclaré à Biden qu’Israël « fait tout pour éviter de nuire » à ceux qui ne sont pas impliqués avec le Hamas et que « ceux qui ne sont pas impliqués » ont été évacués du bâtiment de 12 étages dans la bande de Gaza qui abritait les bureaux de l’Associated Press et d’Al Jazeera. Trois missiles lourds israéliens ont effondré le bâtiment samedi.

« Le président a noté que cette période actuelle de conflit a tragiquement coûté la vie à des civils israéliens et palestiniens, y compris des enfants », indique le journal. « Il a fait part de ses préoccupations concernant la sûreté et la sécurité des journalistes et a souligné la nécessité d’assurer leur protection. »

L’administration Biden a «communiqué directement aux Israéliens que garantir la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale», a écrit le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un tweet samedi.

Le président de l’Associated Press, dans un communiqué samedi, a déclaré qu’une douzaine de journalistes et de pigistes de l’AP avaient évacué le bâtiment avant la grève, mais qu’une « terrible perte en vies humaines » avait été évitée de justesse même avec un avertissement préalable d’Israël que le bâtiment serait touché.

« Nous sommes choqués et horrifiés que l’armée israélienne cible et détruise le bâtiment abritant le bureau de l’AP et d’autres agences de presse à Gaza », a déclaré le président et PDG de l’AP, Gary Pruitt. « Ils connaissaient depuis longtemps l’emplacement de notre bureau et savaient que des journalistes étaient là. Nous avons reçu un avertissement selon lequel le bâtiment serait touché. »

« C’est une évolution incroyablement inquiétante », a déclaré Pruitt à propos de la frappe aérienne.

Le directeur général d’Al Jazeera a accusé Israël d’essayer de faire taire les médias et a condamné la frappe aérienne comme un crime de guerre, appelant la communauté internationale à tenir Israël pour responsable.

« La destruction des bureaux d’Al Jazeera et d’autres organisations médiatiques dans la tour al-Jalaa à Gaza est une violation flagrante des droits de l’homme et est internationalement considérée comme un crime de guerre », a déclaré le Dr Mostefa Souag, directeur général par intérim d’Al Jazeera Media Network. , dans un article publié sur le site Internet de l’agence de presse.

« Nous appelons la communauté internationale à condamner de telles actions barbares et le ciblage des journalistes et nous exigeons une action internationale immédiate pour tenir Israël responsable de son ciblage délibéré des journalistes et des institutions médiatiques », a déclaré Souag.

« Le but de ce crime odieux est de faire taire les médias et de cacher le carnage et les souffrances indicibles de la population de Gaza », a déclaré Souag.

Au moins 139 personnes ont été tuées, dont 39 enfants, à Gaza. Et en Israël, huit personnes ont été tuées alors que le conflit s’intensifie.

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., président de la commission sénatoriale des relations extérieures, a appelé samedi dans un communiqué à « un compte rendu complet des actions qui ont conduit à la mort de civils et à la destruction de médias ».

« Tous les dirigeants politiques et militaires ont la responsabilité de faire respecter les règles et les lois de la guerre et il est de la plus haute importance que tous les acteurs trouvent des moyens de désamorcer et de réduire les tensions », a-t-il déclaré. « Cette violence doit cesser. »

– Reuters et Associated Press ont contribué au reportage