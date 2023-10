Getty Images

L’administration Biden la semaine dernière annoncé la désignation de 31 « pôles technologiques » régionaux à travers les États-Unis, dans le cadre d’un nouveau programme lancé par le ministère du Commerce. Le programme vise à renforcer les capacités technologiques d’une région en collaborant avec l’industrie privée, les établissements d’enseignement, les gouvernements, les tribus et les groupes ouvriers pour produire des recherches qui stimulent l’innovation et soutiennent les zones économiquement défavorisées.

Le programme des pôles technologiques est le dernier exemple de la politique industrielle américaine ou d’une intervention gouvernementale visant à promouvoir des industries stratégiques comme moyen d’acquérir un avantage concurrentiel dans ces secteurs. La politique industrielle est souvent associée aux pays autoritaires comme la Chine, mais elle a récemment connu une résurgence aux États-Unis également.

Le programme du Département du Commerce est appelé à juste titre «une grande expérience» dans la politique industrielle. L’espoir est qu’en prenant des risques avec l’argent des contribuables, l’administration aura peut-être de la chance et l’un de ses paris remportera le jackpot en termes de croissance économique durable. Cependant, de telles « expériences » sont rien de nouveau. Par exemple, le président Obama avait un programme visant à stimuler les « pôles manufacturiers » et il n’a pas donné grand-chose. La politique industrielle n’est pas non plus une simple initiative du Parti démocrate, comme l’ont également fait des sénateurs républicains comme JD Vance. embrassé la stratégie à fois.

Le nouveau programme de pôles technologiques a été autorisé par la loi CHIPSHIPS and Science Act de 2022, et 500 millions de dollars lui ont été alloués pour démarrer. Chacun des 31 pôles, situés dans 32 États et à Porto Rico, est désormais éligible pour concourir entre 40 et 70 millions de dollars de financement de mise en œuvre dans la prochaine phase de l’initiative.

Parmi les exemples de pôles technologiques désignés figurent un « pôle technologique de systèmes autonomes digne de confiance et équitable » dans l’Oklahoma, un pôle technologique durable sur les plastiques et les caoutchoucs dans l’Ohio et un fabrication de semi-conducteurs centre technologique dans le nord de l’État de New York. Certaines des régions désignées dans le cadre du programme sont très probablement bénéficié de leurs liens politiques, comme l’a souligné le récent discours du sénateur de New York Chuck Schumer tournée de Buffalo, Rochester et Syracuse, en l’honneur de l’annonce du ministère du Commerce. Schumer a joué un rôle clé dans l’adoption de la loi CHIPS and Science Act, et lui et le sénateur de l’Indiana Todd Young conçu le programme du pôle technologique en particulier. Au total, deux des hubs se trouvent dans l’État de New York et deux dans l’Indiana.

Même si, à première vue, ces projets semblent suffisamment intéressants, le coût d’opportunité du programme des pôles technologiques ne doit pas être oublié. Le déficit fédéral pour l’exercice 2023 était 1,7 billion de dollars, et depuis ce mois la dette nationale américaine totalisé plus de 33 000 milliards de dollars. Les investissements du secteur privé déplacés par ces dépenses gouvernementales sont énormes, et le programme des pôles technologiques, bien que petit par rapport à la dette américaine globale, ne fait qu’alourdir le fardeau.

Alors qu’en théorie le gouvernement pourrait faire des investissements judicieux dans l’économie, en pratique ce n’est généralement pas le cas. Soit il sélectionne des investissements trop sûrs, comme l’octroi de subventions de recherche à des lauréats du prix Nobel qui n’ont aucun problème à trouver des fonds ailleurs, soit il prend des paris risqués qui, même s’ils ont peu de chances de recevoir un financement du secteur privé, sont également peu susceptibles d’être payants en termes de succès. Cela explique les débâcles de Solyndra, la société de panneaux solaires qui, bien qu’elle ait reçu plus que 500 millions de dollars en garanties de prêt fédérales, a fait faillite en 2011.

Trouver le juste équilibre entre risque et récompense est délicat, et sans signaux de profits et de pertes pour faciliter le processus, les projets de politique industrielle ont tendance à échouer. aller de travers. La meilleure option pour les contribuables est de mettre fin au programme de nouveaux pôles technologiques, libérant ainsi des ressources qui autrement iraient aux entrepreneurs méritants. Avec des taux d’intérêt aussi élevés, chaque réduction des emprunts publics aide les entreprises rentables à lever des fonds.

Une autre alternative serait de donner aux contribuables une part des recettes dans le cas peu probable où le pari de l’administration Biden serait récompensé. Après tout, les contribuables paient lorsque les pôles ne fonctionnent pas, pourquoi ne devraient-ils pas également bénéficier des avantages supplémentaires ? Prendre une participation dans les investissements fournit des incitations et des informations aux décideurs politiques sur les projets qui réussissent et ceux qui échouent, permettant au gouvernement de rectifier le tir et d’apprendre de ses expériences.

La « grande expérience » de politique industrielle de l’administration Biden constitue une évolution significative dans la politique économique du pays. Cependant, en pariant sur les pôles technologiques, le gouvernement prend un pari risqué. L’attrait de fonder une nouvelle Silicon Valley est séduisant, mais tout ce qui brille n’est pas de l’or, surtout lorsque l’argent des contribuables est la pièce sur la table.

