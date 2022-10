Biden pardonne toutes les infractions fédérales de possession de marijuana

Le président américain Joe Biden est pardonner toutes les infractions antérieures de simple possession de marijuana.

Dans un communiqué jeudi, Biden reconnu que “alors que les personnes blanches et noires et brunes consomment de la marijuana à des taux similaires, les personnes noires et brunes ont été arrêtées, poursuivies et condamnées à des taux disproportionnés”.

En vertu de la loi fédérale, la marijuana est classée comme drogue de l’annexe I aux côtés de l’héroïne et du LSD, selon la loi de 1970 sur les substances contrôlées. Les États, quant à eux, ont leurs propres lois concernant la marijuana, et beaucoup l’ont rendue légale pour un usage récréatif ou médical ou s’orientent dans cette direction.

Cela signifie que les utilisateurs de marijuana dans États où il est légalisé pourrait encore enfreindre la loi fédérale. En 2013, l’administration du président Barack Obama a publié la Mémorandum Colequi appelle les autorités fédérales à s’en remettre aux autorités des États où les juridictions ont légalisé la marijuana, mais cette directive a été annulée en 2018 sous le président Donald Trump.

Les condamnations liées à la marijuana ont eu des effets persistants pour de nombreux Américains.

“Il y a des milliers de personnes qui ont déjà été condamnées pour possession simple et qui peuvent se voir refuser un emploi, un logement ou des opportunités d’éducation en conséquence. Mon pardon supprimera ce fardeau”, a-t-il ajouté. Biden a tweeté Jeudi après-midi.

Le président appelle également les gouverneurs de tout le pays à pardonner les délits de l’état pour simple possession de marijuana et demande une examen de la façon dont la marijuana est programmée en vertu de la loi fédérale.

Actuellement devant le Sénat se trouve le Loi sur l’administration et les opportunités du cannabisce qui mettrait fin à l’interdiction fédérale.