Biden pardonne 39 milliards de dollars de dette étudiante – voici qui est admissible

Voici ce qu’il faut savoir et comment savoir si vous êtes admissible.

Quelques semaines après la Cour suprême frappé Le plan du président Joe Biden d’annuler jusqu’à 20 000 $ de leur dette, certains emprunteurs ont eu de bonnes nouvelles : l’administration Biden l’a annoncé serait accorder des prêts à plus de 800 000 personnes, pour un total de 39 milliards de dollars d’aide.

Contrairement à Le vaste plan d’annulation de prêt étudiant de Biden qui aurait eu un impact sur la majorité des emprunteurs, la dernière annulation de dette ne s’applique qu’à ceux qui effectuent des paiements depuis 20 ou 25 ans (probablement depuis 1998 ou 2003).

« Cet ajustement offrira une remise immédiate à ceux qui remboursent leurs prêts depuis deux décennies ou plus, mais qui ont encore un solde », a déclaré Betsy Mayotte, présidente de L’Institut des conseillers en prêts étudiantsune association à but non lucratif.

Ces emprunteurs éligibles ont été pour la plupart inscrits à un moment donné dans ce qu’on appelle le « Plan de remboursement en fonction du revenu« , a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz. L’ICR était le premier plan de paiement disponible qui permettait aux emprunteurs de payer ce qu’ils pouvaient se permettre chaque mois. C’est pourquoi la plupart des emprunteurs étaient dans ce plan : il existe depuis assez longtemps pour qu’ils aient effectué suffisamment de paiements éligibles.

Les emprunteurs ont en fait droit à une remise de prêt en vertu de ces plans fondés sur le revenu après avoir effectué des paiements pendant un certain laps de temps, généralement 20 ou 25 ans.

Mais des problèmes dans le système de prêt ont fait en sorte que cela ne se produise pas.

« Les gestionnaires de prêts ne surveillaient pas les paiements éligibles », a déclaré Kantrowitz.

L’administration Biden a remédié à ce problème en recomptant les paiements des personnes et en procédant à un ajustement ponctuel, accordant aux emprunteurs un crédit pour des mois qui ne comptaient pas auparavant, y compris des périodes passées dans certains ajournements ou abstentions. Les paiements tardifs ou partiels ont également été rendus éligibles.

Cela a amené 804 000 emprunteurs au-dessus de la ligne de pardon.