Les républicains n’ont pas tardé à critiquer le plan de financement d’un trop grand nombre de projets qui, à leur avis, ne relèvent pas de la définition des infrastructures. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A tenté de qualifier le plan de « cheval de Troie » pour les politiques libérales, et d’autres législateurs du GOP ont revendiqué que seule une petite fraction de la facture massive est consacrée à la «véritable infrastructure».

La remarque du président sur le taux d’imposition des sociétés est intervenue après avoir présenté une défense radicale de la taille et de la portée de la refonte de l’infrastructure proposée.

Mais Biden a fait valoir mercredi après-midi que «l’idée d’infrastructure a toujours évolué pour répondre aux aspirations du peuple américain et à ses besoins. Et elle évolue à nouveau aujourd’hui».

Le président a déclaré qu’il se félicitait du débat sur les détails du projet de loi, et a déclaré que « tout républicain qui veut que cela se fasse » est invité à la Maison Blanche.

Mais il a noté qu’à son avis, la réforme des infrastructures devrait être conçue en pensant à l’avenir, plutôt que centrée sur la réparation des structures existantes.

« Nous ne réparons pas seulement pour aujourd’hui. Nous construisons pour demain », a déclaré Biden.

« Ce n’est pas un plan qui bricole sur les bords. C’est un investissement unique en Amérique, contrairement à tout ce que nous avons fait depuis que nous avons construit le système autoroutier inter-États et remporté la Space Race il y a des décennies », a déclaré le président.

« C’est un plan qui met des millions d’Américains au travail pour réparer ce qui est cassé dans notre pays: des dizaines de milliers de kilomètres de routes et d’autoroutes, des milliers de ponts qui ont désespérément besoin de réparations. C’est aussi un plan d’infrastructure nécessaire pour demain », at-il ajoutée.

La proposition de Biden, surnommée le plan américain pour l’emploi, comprend environ 2000 milliards de dollars de dépenses sur huit ans. La Maison Blanche a offert une voie de 15 ans pour financer le plan, en partie en augmentant le taux d’imposition des sociétés à 28%. Les républicains avaient réduit le prélèvement de 35% à 21% dans le cadre de la loi fiscale de 2017 de l’ancien président Donald Trump.

Le plan d’infrastructure mettrait également en œuvre d’autres mesures, telles que l’augmentation de l’impôt minimum mondial pour les sociétés multinationales et la suppression des soi-disant échappatoires de délocalisation, pour le financement.

« Construire l’infrastructure de demain nécessite aujourd’hui des investissements majeurs », a déclaré Biden. « Les divisions du moment ne devraient pas nous empêcher de faire ce qu’il faut pour l’avenir. »

La campagne ambitieuse et coûteuse visant à mettre à jour l’infrastructure américaine a débuté quelques semaines à peine après que Biden a signé un projet de loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars. Ce paquet est passé par le Congrès sans aucun soutien du GOP, et il sera probablement encore plus difficile pour la Maison Blanche de convaincre les républicains de soutenir un autre projet de loi énorme qui comprend également des augmentations d’impôts.

Mais Biden fait également face à la pression du sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui s’est déjà prononcé contre un taux d’entreprise de 28%. Dans un Sénat partagé 50-50 entre les deux partis, le vote de Manchin pourrait faire toute la différence.