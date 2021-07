Biden organise la célébration du 4 juillet à la Maison Blanche malgré l’absence de l’objectif de vaccination de 70% et la croissance des cas Covid de la souche Delta

Le PRESIDENT Joe Biden a annoncé dimanche que « l’Amérique se reconstitue » lors d’une célébration le 4 juillet à la Maison Blanche.

Biden a également honoré les personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus.

Biden a déclaré que » l’Amérique se reconstitue » lors de son discours du 4 juillet à la Maison Blanche Crédit : AFP

Biden pose dimanche avec des membres des présidents de course des Washington Nationals Crédit : AP

Il a déclaré : « Cette année, le 4 juillet est une célébration spéciale alors que nous sortons de l’obscurité d’une année de pandémie et d’isolement. Une année de douleur, de peur et de perte déchirante.

« Repensez à l’endroit où se trouvait cette nation il y a un an. Repensez à l’endroit où vous étiez il y a un an et pensez au chemin que nous avons parcouru.

«Des rues silencieuses aux routes de défilés bondées bordées de gens agitant des drapeaux américains. Des stades et arènes vides aux fans de retour dans leurs sièges acclamant à nouveau ensemble.

« Des familles pressant les mains contre les fenêtres aux grands-parents serrant à nouveau leurs petits-enfants dans leurs bras. Nous sommes de retour en voyage. Nous nous reverrons.

Les participants sont vus en train de célébrer sur la pelouse sud Crédit : AP

Biden a déclaré que le 4 juillet était une célébration spéciale cette année Crédit : AFP

On voit Biden faire son entrée avant ses remarques dimanche Crédit : AFP

Le président Biden est rentré à Washington, DC, dimanche après un voyage de retour dans le Delaware Crédit : AP

« Les commerces sont ouverts et embauchent à nouveau. Nous assistons à une création d’emplois et à une croissance économique record. Le meilleur du monde. »

Il a ajouté: « Aujourd’hui, dans tout le pays, nous pouvons dire que l’Amérique se rassemble. »

Abordant la pandémie de coronavirus en cours, il a déclaré: «Il y a 245 ans, nous avons déclaré notre indépendance d’un roi lointain, aujourd’hui nous sommes plus près que jamais de déclarer notre indépendance d’un virus mortel.

« Cela ne veut pas dire que la bataille contre Covid-19 est terminée, nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Biden a pleuré les personnes décédées, a félicité les Américains qui ont aidé à la réponse d’urgence du pays et a déclaré que les vaccins étaient la meilleure défense contre les nouvelles variantes du virus.

C’est la chose la plus patriotique qu’une personne puisse faire, a déclaré Biden à propos de la vaccination.

La première dame Jill Biden a également été vue lors de l’événement Crédit : AFP

Biden a encouragé la foule de South Lawn à célébrer «l’indépendance de Covid» Crédit : AFP

La première dame pose avec des gens sur la pelouse sud Crédit : EPA

Le pays n’a pas atteint les objectifs de Biden d’avoir 70% des adultes américains recevant au moins un vaccin d’ici dimanche.

Le chiffre est d’environ 67% car certaines personnes ont résisté à l’injection, ce qui soulève des inquiétudes parmi les responsables de la santé alors que la variante Delta plus agressive menace de générer une autre augmentation.

Biden est revenu dimanche d’un voyage dans le Michigan et dans sa maison familiale dans le Delaware à la Maison Blanche pour accueillir 1 000 personnes pour un feu d’artifice et des hamburgers.

L’événement est la première grande célébration du président après que la pandémie l’a contraint à une inauguration atténuée.

Des gens sont vus se rassembler sur la pelouse sud dimanche Crédit : AP

Biden, vu à la Maison Blanche dimanche Crédit : AFP

Le président s’est adressé à une foule sur la pelouse sud de la Maison Blanche à DC Crédit : AFP

Cinq mois après le début de son mandat, Biden accueille des familles de militaires et des travailleurs essentiels sur la pelouse sud.

Mais la célébration intervient alors que les responsables fédéraux mettent en garde contre le nombre de cas de variantes Delta.

Les autorités veulent également doubler l’engagement du pays à faire vacciner le reste de la population.

Les États-Unis restent encore à des millions de coups d’atteindre l’objectif de Biden d’au moins une dose d’ici le 4 juillet.

Biden accueille 1 000 invités sur la pelouse sud dimanche pour les célébrations du 4 juillet Crédit : Reuters

Les travailleurs essentiels et les familles des militaires assistent à l’événement de la Maison Blanche Crédit : Getty

Cela survient alors que Biden manque l’objectif de vaccination du 4 juillet Crédit : AFP

Le jalon a été concédé à la fin du mois dernier par des responsables de la Maison Blanche qui ont déclaré qu’ils risquaient de le manquer de plusieurs semaines.

Aujourd’hui, les Centers for Disease Control ont déclaré que plus de 182 millions d’Américains, soit environ 67,1% de la population adulte, ont reçu au moins une dose du vaccin Covid-19.

Un peu plus de 157 millions d’Américains ont reçu les deux vaccins, soit 58,2% de la population.

Les États-Unis administrent moins de 300 000 premières doses par jour, ce qui est nettement inférieur à l’objectif fixé par Biden en mai.

Biden a annoncé le 4 mai que le pays aurait besoin de plus de 820 000 premières doses par jour en moyenne pour atteindre l’objectif de 70% d’ici le 4 juillet.

44 millions de personnes devaient prendre les routes ce week-end Crédit : Reuters

Pendant ce temps, des millions d’Américains ont voyagé pour les célébrations du 4 juillet malgré la récente augmentation des cas de la variante Delta.

On estime que 44 millions de personnes devraient emprunter les routes ce week-end, tandis que les voyages en avion ont dépassé pour la première fois les niveaux d’avant la pandémie.

Environ 2,15 millions de personnes sont passées par les points de contrôle des aéroports américains jeudi, a déclaré la Transportation Security Administration, ce qui en fait le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis la pandémie de coronavirus.

Quatre jours plus tôt, un chiffre de 2,17 millions avait été enregistré.

Cela se compare à seulement 58 330 personnes enregistrées le même jour en 2019.

Les chiffres arrivent cependant alors que la variante Delta balaie les États-Unis, déclenchant une augmentation des cas.

L’American Automobile Association prévoit que 3,5 millions de passagers aériens seront en déplacement entre le 1er et le 5 juillet.

Il s’attend également à ce que 43,6 millions de personnes prennent leur voiture au cours de la même période, un chiffre qu’il estime être le plus élevé jamais enregistré pour le jour de l’indépendance.