Biden ordonne une stratégie de risque de changement climatique à l’économie

Le président américain Joe Biden prononce une allocution et participe au Sommet virtuel des dirigeants sur le climat Session 5: Les opportunités économiques de l’action climatique de la Maison Blanche à Washington, DC, le 23 avril 2021.

Le président Joe Biden demande au gouvernement fédéral de développer une stratégie pour réduire le risque de changement climatique sur les actifs financiers publics et privés aux États-Unis, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Le décret, intitulé Risque financier lié au climat, charge la conseillère nationale en matière de climat Gina McCarthy et le directeur du Conseil économique national Brian Deese d’élaborer un plan à l’échelle du gouvernement pour identifier et divulguer les risques climatiques sur les programmes, les actifs et les passifs du gouvernement dans les 120 prochains jours. .

L’ordre exige également la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le chef de la Conseil de surveillance de la stabilité financière, pour produire un rapport sur les données sur les risques financiers liés au changement climatique. Le conseil comprend le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et les chefs de la Securities and Exchange Commission.

Cette décision fait partie du programme à long terme de l’administration Biden visant à réduire de près de moitié les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis d’ici 2030 et à passer à une économie nette zéro d’ici le milieu du siècle, tout en réduisant les dommages que le changement climatique fait peser sur tous les secteurs économiques.

« Les actions de l’agence stimulées par la directive du président aujourd’hui aideront à protéger la sécurité financière des familles, des entreprises et des travailleurs américains contre les risques financiers liés au climat auxquels ils sont déjà confrontés », selon une fiche d’information publiée par la Maison Blanche.

« Nous savons que la crise climatique, que ce soit en raison de la montée des mers ou des conditions météorologiques extrêmes, présente déjà des risques croissants pour les infrastructures, les investissements et les entreprises », a-t-il déclaré. « Pourtant, ces risques sont souvent cachés. »