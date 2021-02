Biden ordonne une frappe aérienne en Syrie visant des milices soutenues par l’Iran

WASHINGTON – Les États-Unis ont mené jeudi une frappe aérienne dans l’est de la Syrie contre des structures appartenant à ce que le Pentagone a qualifié de milices soutenues par l’Iran, responsables des récentes attaques contre le personnel américain et allié en Irak.

Les frappes ont été autorisées par le président Biden en réponse aux récentes attaques en Irak et aux menaces persistantes contre le personnel américain et de la coalition, a déclaré John Kirby, l’attaché de presse du Pentagone, qui s’est entretenu avec des journalistes voyageant avec le secrétaire à la Défense Lloyd J.Austin III en Californie.

Une attaque à la roquette contre l’aéroport d’Erbil, dans le nord de l’Irak, ce mois-ci, a tué un entrepreneur civil de la coalition militaire dirigée par les États-Unis et en a blessé six autres, dont un militaire américain et quatre entrepreneurs américains.

Les responsables américains ont déclaré que la réponse militaire était essentiellement une minuscule frappe de démonstration: une bombe larguée sur un petit groupe de bâtiments à la frontière syro-irakienne utilisé pour faire transiter les combattants de la milice et les armes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.