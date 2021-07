Biden ordonne des vaccins ou des tests Covid obligatoires pour tous les employés fédéraux, ainsi que des masques pour les travailleurs et les visiteurs – RT USA News

Le président américain Joe Biden a annoncé que tous les travailleurs fédéraux et les visiteurs des bâtiments fédéraux devront porter des masques à l’intérieur. Biden a également révélé que ces employés auront besoin de vaccins Covid ou de tests réguliers.

Biden a annoncé la commande de masques jeudi, quatre jours après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont radicalement inversé ses directives antérieures et recommandé que les personnes vaccinées et non vaccinées se masquent à l’intérieur dans certaines zones.





Dans son annonce jeudi, Biden a également déclaré que les employés fédéraux qui choisissent de ne pas se faire vacciner seront soumis à des tests deux fois par semaine et seront soumis à des restrictions sur les voyages officiels. Il a également demandé au ministère de la Défense d’examiner la vaccination obligatoire pour les membres de l’armée, et a déclaré que les entrepreneurs fédéraux devront prouver leur statut de vaccination à «faire affaire avec le gouvernement fédéral».

Biden a épinglé le nombre croissant de cas de Covid-19 aux États-Unis sur le « échec de la minorité à se faire vacciner ».

Cependant, la nouvelle orientation du masque du CDC a été faite à la lumière de ce que l’on appelle « percée » des infections ou des cas de Covid-19 parmi les vaccinés, ainsi que des données non publiées que la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré cette semaine, montrent que les vaccinés peuvent porter une charge virale aussi élevée que les non vaccinés.

