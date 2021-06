Biden ordonne des frappes aériennes en Syrie et en Irak contre des milices soutenues par l’Iran

WASHINGTON – L’armée américaine a lancé des frappes aériennes contre des milices soutenues par l’Iran en Syrie en représailles aux attaques de drones, a annoncé dimanche soir le Pentagone.

Les frappes visaient des sites qui ont été utilisés pour lancer des attaques de drones contre le personnel et les installations américains en Irak, a déclaré l’attaché de presse du Pentagone John Kirby dans un communiqué.

« Plus précisément, les frappes américaines visaient des installations opérationnelles et de stockage d’armes à deux endroits en Syrie et un endroit en Irak, tous deux situés à proximité de la frontière entre ces pays », a déclaré Kirby. « Plusieurs milices soutenues par l’Iran, dont Kata’ib Hezbollah et Kata’ib Sayyid al-Shuhada, ont utilisé ces installations.

Le président Joe Biden a ordonné une frappe de représailles similaire en février. Il s’agissait de la première attaque ordonnée par Biden et est intervenue en réponse à des attaques à la roquette contre une base dans le nord de l’Irak qui ont tué un entrepreneur et blessé des troupes américaines et alliées.

En avril, des responsables américains ont attribué une attaque contre une base dans le nord de l’Irak aux forces soutenues par l’Iran utilisant de petits drones.

La menace des drones est la principale préoccupation des militaires

Le général de marine Kenneth McKenzie, l’officier supérieur du Commandement central des États-Unis, a déclaré aux journalistes à l’époque que les attaques par de petits drones étaient une préoccupation majeure.

« La menace du petit drone, le quad-copter à moins de la longueur de bras d’un être humain, est ce qui me préoccupe vraiment probablement le plus dans le théâtre, et c’était une attaque de cette nature », a déclaré McKenzie. « Nous essayons toujours de déterminer l’attribution de cette attaque. Nous en avons récupéré une partie. Nous avons de bonnes personnes qui l’examinent, et nous finirons par savoir d’où elle vient. »

Kirby a souligné dans sa déclaration que Biden avait ordonné les attaques en état de légitime défense, une obligation du président en vertu de la Constitution américaine. C’est une distinction importante, car le Congrès a décidé d’abroger la résolution de guerre vieille de près de deux décennies qui a ouvert la voie à l’invasion militaire américaine de l’Irak.

« Comme l’ont démontré les frappes de ce soir, le président Biden a clairement indiqué qu’il agirait pour protéger le personnel américain », a déclaré Kirby. « Compte tenu de la série d’attaques en cours par des groupes soutenus par l’Iran ciblant les intérêts américains en Irak, le président a ordonné de nouvelles actions militaires pour perturber et dissuader de telles attaques. »

Les attaques étaient conçues pour dissuader de nouvelles attaques mais éviter une nouvelle escalade, a déclaré Kirby.

En janvier 2020, le président de l’époque, Donald Trump, a ordonné le meurtre du général iranien Qasem Soleimani alors qu’il se trouvait à Bagdad. L’Iran a riposté par des frappes de missiles sur une base américaine dans l’ouest de l’Irak, blessant des dizaines de soldats.