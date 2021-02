Biden ordonne des frappes aériennes en Syrie, en représailles contre les milices soutenues par l’Iran

WASHINGTON – Le président Joe Biden a ordonné jeudi des frappes aériennes sur des bâtiments en Syrie qui, selon le Pentagone, avaient été utilisés par des milices soutenues par l’Iran, en représailles aux attaques à la roquette contre des cibles américaines en Irak voisin.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a décrit les bombardements dans l’est de la Syrie comme soigneusement calibrés, les qualifiant de «proportionnés» et de «défensifs».

L’opération a été la première utilisation connue de la force militaire par l’administration Biden, qui a souligné pendant des semaines son intention de se concentrer davantage sur les défis posés par la Chine.

La décision du président semblait viser à envoyer un signal à l’Iran et à ses mandataires dans la région que Washington ne tolérerait pas d’attaques contre son personnel en Irak, même à un moment diplomatique sensible.

Trois attaques à la roquette en une semaine en Irak, y compris une frappe meurtrière qui a frappé une base de la coalition dirigée par les États-Unis dans la ville d’Irbil, au nord de l’Irak, ont présenté un test pour Biden quelques semaines seulement après avoir pris la présidence. Les assauts à la roquette ont coïncidé avec une initiative diplomatique lancée par l’administration pour tenter de relancer un accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales.

Image: Un ouvrier nettoie du verre brisé devant un magasin endommagé à la suite d’une attaque à la roquette la nuit précédente à Irbil, la capitale de la région autonome kurde du nord de l’Irak (Safin Hamed / AFP – fichier Getty Images)

Les frappes aériennes «ont été autorisées en réponse aux récentes attaques contre le personnel américain et de la coalition en Irak, et aux menaces continues contre ce personnel», a déclaré Kirby dans un communiqué.

L’opération «a détruit plusieurs installations situées à un point de contrôle frontalier utilisé par un certain nombre de groupes militants soutenus par l’Iran», y compris Kataib Hezbollah et Kataib Sayyid al-Shuhada, a-t-il dit.

Les responsables syriens et iraniens n’ont pas immédiatement réagi aux frappes.

La chaîne de télévision d’Etat iranienne IRIB News a déclaré que 17 «combattants de la résistance» avaient été tués dans les frappes, mais n’a pas fourni de détails sur la source de ce chiffre autre que de citer des «rapports».

Un haut responsable américain de la défense a déclaré à NBC News que la cible était un centre de transit près de la frontière irako-syrienne utilisée par les combattants de la milice, et qu’il était trop tôt pour dire quelles victimes auraient pu être infligées aux militants.

«L’opération envoie un message sans ambiguïté: le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition. Dans le même temps, nous avons agi d’une manière délibérée qui vise à désamorcer la situation globale à la fois dans l’est de la Syrie et en Irak », a-t-il déclaré.

Deux avions américains ont été impliqués dans les frappes qui ont eu lieu jeudi vers 18 heures HNE, ou 2 heures du matin vendredi en Syrie, a indiqué le responsable.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes voyageant avec lui que l’administration avait été «très délibérée sur notre approche».

«Nous sommes convaincus que la cible a été utilisée par la même milice chiite qui a mené les frappes», a déclaré Austin, faisant référence aux récentes attaques à la roquette en Irak contre le personnel américain et de la coalition.

Le Pentagone avait déclaré précédemment qu’il attendait les résultats d’une enquête irakienne sur l’attaque à la roquette Irbil.

«Nous avons autorisé et encouragé les Irakiens à enquêter et à développer des renseignements, ce qui nous a été très utile pour affiner la cible», a déclaré Austin, qui s’est entretenu en route vers Washington après une visite en Californie et au Colorado.

Biden avait approuvé l’opération jeudi matin, a-t-il déclaré.

Un entrepreneur civil a été tué dans l’assaut à la roquette Irbil, et un membre du service américain et d’autres ont été blessés. Au moins deux roquettes de 107 mm ont atterri sur la base, qui abrite également l’aéroport international civil d’Irbil.

NBC News avait précédemment rapporté que les milices soutenues par l’Iran étaient très probablement derrière l’attaque à la roquette Irbil, et que les armes et les tactiques ressemblaient aux attaques précédentes des milices liées à l’Iran. Cependant, il n’était pas clair si l’Iran avait encouragé ou ordonné l’attaque à la roquette.

Un groupe obscur appelé Saraya Awliya al-Dam, ou gardiens du sang, a revendiqué l’attaque d’Irbil. Mais d’anciens diplomates et analystes régionaux ont déclaré que le groupe n’était qu’une organisation de façade créée par les principales milices chiites en Irak.

Après l’attaque à la roquette sur la base d’Irbil, la base aérienne irakienne de Balad a été la cible de tirs de roquettes quelques jours plus tard, où une société de défense américaine entretient les avions de combat du pays, puis deux roquettes ont atterri près du complexe de l’ambassade américaine à Bagdad.

L’Iran a rejeté tout lien avec les attaques à la roquette.

Lors d’un appel téléphonique mardi entre Biden et le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi, les deux dirigeants ont convenu que «les responsables de telles attaques doivent être tenus pleinement responsables», selon une lecture de la conversation à la Maison Blanche.

Dennis Ross, ancien diplomate américain de haut niveau qui a travaillé sur la politique au Moyen-Orient sous plusieurs présidents, a déclaré que l’administration avait réduit le risque de provoquer des frictions avec le gouvernement irakien en frappant des cibles en Syrie.

«En frappant les installations utilisées par les milices juste de l’autre côté de la frontière syrienne, le risque de retour de flamme contre le gouvernement irakien est réduit», a déclaré Ross tweeté.

Dan De Luce et Mosheh Gains ont rapporté de Washington; Ali Arouzi a rapporté de Londres; Amin Hossein Khodadadi a rapporté de Téhéran; et Charlene Gubash a rapporté du Caire.

L’Associated Press a contribué.