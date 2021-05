Biden ordonne aux services de renseignement américains d’intensifier l’enquête sur les origines de Covid-19

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé mercredi qu’il avait ordonné un examen plus approfondi du renseignement de ce qu’il a qualifié de deux scénarios tout aussi plausibles sur les origines de la pandémie de covid-19.

« À ce jour, la communauté américaine du renseignement » s’est fusionnée autour de deux scénarios probables « mais n’a pas atteint une conclusion définitive sur cette question », a déclaré Biden dans un communiqué.

« Voici leur position actuelle: ‘alors que deux éléments de la CI penchent vers le premier scénario et l’un penche davantage vers le second – chacun avec une confiance faible ou modérée – la majorité des éléments estiment qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour en évaluer un. plus probable que l’autre », a déclaré le président.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux journalistes mardi que la Chine n’avait pas été « complètement transparente » dans l’enquête mondiale sur les origines de Covid-19, et qu’une enquête complète était nécessaire pour déterminer si le virus qui a tué près de 3,5 millions de personnes provenait de la nature ou un laboratoire.

« Nous devons aller au fond des choses, quelle que soit la réponse », a déclaré le conseiller principal de Covid-19 de la Maison Blanche Andy Slavitt aux journalistes lors d’un briefing de Covid mardi. « Nous avons besoin d’un processus totalement transparent de la part de la Chine, nous avons besoin du [World Health Organization] pour aider dans cette affaire et nous n’avons pas l’impression de l’avoir maintenant. «

La théorie selon laquelle le covid-19 s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan a été initialement rejetée par la plupart des experts médicaux et des responsables de la santé comme une théorie du complot, mais des scientifiques crédibles continuent de remettre en question la véritable origine de la maladie.

