Biden ordonne aux États-Unis d’augmenter les ventes de voitures électriques neuves à 50 % d’ici 2030 — RT USA News

Le président Joe Biden a signé un décret appelant à ce que les véhicules à zéro émission représentent au moins la moitié de toutes les voitures neuves vendues aux États-Unis d’ici 2030, rejoignant une course pour la suprématie des voitures électriques actuellement dominée par la Chine.

« La question est de savoir si nous allons mener ou prendre du retard dans une course pour l’avenir », Biden a déclaré jeudi avant de signer la commande. « Il s’agit de savoir si nous allons construire ces véhicules et les batteries qui les ont amenés là où ils sont ici aux États-Unis. »

Biden a noté que la Chine est désormais le leader de l’industrie des batteries de véhicules électriques (VE), avec 80% de la capacité de fabrication mondiale des blocs d’alimentation, même si une grande partie de la technologie impliquée a été développée aux États-Unis. « Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas récupérer ce leadership et diriger à nouveau » il a dit. « Nous devons juste bouger, et nous devons aller vite. »

L’objectif de 50 % est loin de la part de marché de 1,8 % que détenaient les véhicules électriques sur le marché automobile américain l’année dernière, mais les ventes dans ce segment s’accélèrent. Les volumes de véhicules électriques aux États-Unis ont plus que triplé par rapport à l’année précédente au cours du trimestre d’avril à juin pour atteindre 118 000 unités, représentant 2,7 % du marché global.

La Chine représente déjà plus de 40 % du marché mondial des véhicules électriques, avec 1,29 million d’unités, soit environ 6 % de toutes les voitures neuves vendues dans le pays en 2020. L’Agence internationale de l’énergie voit les ventes de véhicules électriques de la Chine atteindre le record mondial de 9,61 millions d’unités. en 2030.

L’ordre de Biden n’est pas contraignant et nécessitera des investissements gouvernementaux majeurs dans les stations de recharge, mais il a déclaré qu’il « mettre en branle un effort tous azimuts » combler l’écart avec les pays qui sont plus avancés dans la conversion de leurs flottes de véhicules et la création d’emplois liés aux véhicules électriques. Le projet de loi d’infrastructure de 1,2 milliard de dollars en instance au Congrès comprend le financement de 500 000 stations de recharge et des subventions pour de nouvelles usines de batteries et de véhicules électriques.

« Le reste du monde avance » dit Biden. « Nous devons juste intensifier nos efforts – le gouvernement, l'industrie, les travailleurs travaillent ensemble. »





Volkswagen cessera de vendre des véhicules à moteur à combustion en Europe d'ici 2035







L’administration annule également le recul de l’ancien président Donald Trump sur les normes d’efficacité énergétique et d’émissions pour les véhicules conventionnels.

Les constructeurs automobiles américains sont apparemment d’accord avec le passage aux véhicules électriques. General Motors, le plus grand constructeur automobile du pays, a annoncé plus tôt cette année son intention de mettre fin aux ventes de véhicules à essence et diesel d’ici 2035 dans le cadre de son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2040.

Cependant, les véhicules électriques présentent certains inconvénients environnementaux, tels que la génération de plus d’émissions de carbone que les voitures conventionnelles dans le processus de fabrication, selon une étude du Massachusetts Institute of Technology. Ils dépendent également de l’électricité, dont une grande partie provient de centrales électriques au charbon ou au gaz naturel. Cependant, l’étude a affirmé qu’au fil du temps, les véhicules électriques ont une empreinte carbone globale inférieure à celle des voitures à moteur à combustion interne, et les gains augmenteront à mesure que davantage de puissance sera générée par les sources d’énergie renouvelables dans les décennies à venir.

Biden a déclaré que les véhicules électriques sont les « avenir » de l’industrie automobile et « il n’y a pas de retour en arrière. » Il est impératif de rattraper la Chine et les autres leaders du segment des véhicules électriques.

« Nous sommes en concurrence avec la Chine et de nombreux autres pays pour le 21e siècle », dit Biden. « Pour gagner, nous devrons nous assurer que l'avenir sera made in America. »





Tesla rappellera plus de 285 000 voitures en Chine en raison d'un logiciel de régulateur de vitesse défectueux – régulateur de Pékin







