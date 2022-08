Biden ordonne au porte-avions de rester en mer de Chine méridionale, mais reporte un test ICBM

WASHINGTON – Le président Joe Biden maintiendra un groupe de frappe de porte-avions de la marine américaine dans la mer de Chine méridionale plus longtemps que prévu en réponse aux tests de missiles chinois et à l’agression accrue autour de Taïwan, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Dans le même temps, Biden reportera un test de missile balistique intercontinental (ICBM) précédemment prévu, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

Les annonces jumelles signalent une approche qui cherche à accroître la vigilance militaire américaine dans la région, tout en limitant simultanément les possibilités pour Pékin de désigner toute action américaine comme une provocation à une agression accrue contre Taïwan et les pays voisins.

Le porte-avions USS Ronald Reagan et ses navires d’escorte resteront en mer de Chine méridionale “un peu plus longtemps qu’il n’était prévu à l’origine”, a déclaré jeudi à la Maison Blanche le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

L’objectif du séjour prolongé du groupe gréviste dans la région sera “de surveiller la situation”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que “le président a estimé que c’était la chose la plus prudente à faire, de la laisser là-bas, ainsi que ses navires d’escorte, juste un peu plus longtemps”.

Le groupe aéronaval Ronald Reagan opère en mer de Chine méridionale depuis la mi-juillet, selon l’armée américaine.

Kirby a déclaré que le report de l’essai de missile balistique “Minuteman 3” vise à démontrer “le comportement d’une puissance nucléaire responsable en réduisant les risques d’erreur de calcul” alors que la Chine “s’engage dans des exercices militaires déstabilisateurs autour de Taïwan”.

Pourtant, les États-Unis ne s’attendent pas à ce que la Chine réduise ses actions agressives de si tôt.

“Nous nous attendons à plus d’exercices, à plus de bellicisme et de rhétorique, et nous nous attendons à plus d’incursions” dans des territoires non chinois, a-t-il déclaré.

Les tensions entre Washington et Pékin ont considérablement augmenté la semaine dernière, en partie à cause de la décision de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de se rendre à Taiwan avec une délégation de démocrates du Congrès.

La Maison Blanche et le Pentagone auraient averti la puissante législatrice californienne de ne pas faire le voyage quand elle l’a fait, en raison du potentiel d’augmentation des tensions bilatérales.

Mais Pelosi a écrit dans un éditorial qu’elle pense que la Chine représente une grave menace pour l’indépendance de Taïwan, que Pékin considère comme une province chinoise. Elle a déclaré que son voyage était nécessaire pour montrer le soutien américain à la démocratie à Taiwan et dans le monde.

Mais alors que Biden tente d’équilibrer le désir de fléchir le muscle américain dans la mer de Chine méridionale et de ne pas provoquer de nouvelles actions de Pékin, les experts disent que la distinction pourrait être perdue pour le gouvernement chinois.

“La Chine ne veut pas ou n’a pas besoin de se convaincre que nous sommes sérieux. Et analyser entre ‘sérieux’ et ‘provocateur’, c’est comme si des anges dansaient sur une épingle”, a déclaré Andrew Mertha, directeur du China Global Research Center à Johns Hopkins. École des hautes études internationales.

“Ce” diviser la différence “montre précisément la confusion et l’incohérence que Pékin considère probablement comme une sorte de stratégie délibérée et agressivement opaque”, a-t-il déclaré dans une interview à CNBC.

“Si des têtes plus froides prévalent dans les coulisses – à Pékin et à Washington – ce sera un prélude à un passage à un engagement diplomatique plus soutenu et plus substantiel”, a déclaré Mertha.

À savoir, Kirby a souligné jeudi que les principales lignes de communication entre les États-Unis et la Chine sont ouvertes, malgré les tensions accrues.

“Nous utilisons ces lignes de communication, et je pense que vous le verrez également dans les jours à venir”, a-t-il déclaré, un peu énigmatique.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant plus de détails sur ce que voulait dire Kirby.