Biden ordonne à la communauté du renseignement de « redoubler » d’efforts dans l’origine de COVID après avoir révélé que les responsables de Biden ont fermé l’enquête sur les origines de COVID

Joe Biden veut que la communauté du renseignement redouble d’efforts pour sonder les origines du COVID, juste après qu’il ait été rapporté que son administration a fermé une enquête du département d’État sur les origines du COVID qui a commencé sous Trump.

Tout d’abord, voici la nouvelle de la clôture de l’enquête COVID :

FOX NEWS – Le département d’État de Biden a mis fin à une enquête sur les origines de la pandémie de COVID-19 qui cherchait à savoir si le virus provenait d’une fuite de l’Institut de virologie de Wuhan, a confirmé Fox News.

L’administration Biden a mis fin à l’enquête – qui était menée hors du bureau de contrôle et de vérification des armements du département d’État et initialement lancée à la demande de l’ancien secrétaire d’État de Trump Mike Pompeo – après avoir été informée des premières conclusions de l’équipe en février et mars.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a nié mardi la fermeture de l’enquête: « Il y a eu des informations erronées selon lesquelles l’administration Biden-Harris aurait fermé une enquête du Bureau of Arms Control and Verification (AVC) du Département d’État sur les origines du COVID-19 pandémie. » Il a déclaré que le travail de l’équipe s’était terminé après la remise d’un rapport en février et mars, ajoutant que «toutes les parties concernées du Département continuent de travailler avec l’interinstitution sur cette question».

Un responsable du département d’État a précédemment déclaré à Fox News que le secrétaire d’État Antony Blinken n’avait dissous aucune cellule recherchant les origines du COVID-19, et que le département n’employait qu’un seul entrepreneur qui menait des recherches sur plusieurs sujets – y compris le coronavirus. Cet entrepreneur, selon le responsable, a quitté le département d’État avant la confirmation de Blinken. Le responsable a déclaré que l’enquête avait été close en raison de préoccupations concernant la méthodologie.

L’enquête de l’administration Biden sur les origines de la pandémie de coronavirus est actuellement menée par le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Fox News a appris que David Asher était l’entrepreneur menant l’enquête. Asher a des antécédents de travail d’enquête sur le suivi de l’argent pour le réseau AQ Khan, le programme nucléaire nord-coréen et les principaux dirigeants d’Al-Qaïda, mais il est tombé sous le contrôle d’anciens responsables du département d’État.

Dans une déclaration à Fox News, Asher a défendu l’enquête et a déclaré qu’à l’époque, certains collègues du département d’État «minimisaient délibérément les liens possibles avec le programme d’armes biologiques de la Chine».

«C’est la loi américaine de s’engager dans un contrôle efficace des armements et la non-prolifération, et non de le faciliter via une ‘coopération scientifique’ au nom de la réduction de la menace ou du refus de s’engager dans une conformité effective avec les pays communistes qui visent ouvertement à intégrer la biologie synthétique dans l’avenir de la guerre. (apparemment avec notre matériel naïf et notre assistance scientifique) », a déclaré Asher.

« Nous ne savons pas avec certitude ce qui s’est passé à Wuhan, mais nous avions toutes les raisons d’enquêter et de poser des questions », a poursuivi Asher. «Comme l’indique la déclaration du département d’État du 15 janvier – et comme l’ont souligné d’autres révélations et analyses d’experts des derniers mois – il y a des raisons probables de soupçonner profondément.»