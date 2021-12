Biden offre des vacances plus heureuses à des millions de personnes alors que les demandes de chômage chutent à leur plus bas niveau depuis 1969

Le président Biden – oui, le même président des États-Unis a reçu une presse plus négative au cours de sa première année de mandat que Trump n’en a eu au cours de sa dernière année – l’année au cours de laquelle Trump a été destitué pour la deuxième fois et a tenté de renverser le gouvernement des États-Unis, mais bon, Joe essaie d’améliorer les choses pour les travailleurs, donc tout est égal à la fin – que le président Biden supervise une économie dont le chômage au cours des quatre dernières semaines a atteint son plus bas niveau depuis 1969.

Le président n’a pas hésité à se réjouir du fait que les choses s’améliorent pour les gens de ce pays, plutôt que de se concentrer uniquement sur le marché boursier et sur la façon dont les élites se débrouillent dans leurs voyages en fusée et autres.

«Aujourd’hui, nous avons reçu de nouvelles preuves que notre reprise de l’emploi est l’une des plus fortes jamais enregistrées. Le nombre moyen d’Américains ayant déposé une demande de chômage au cours des quatre dernières semaines est désormais à son plus bas niveau depuis 1969 », a écrit le président dans un communiqué fourni à PoliticusUSA par le bureau de presse de la Maison Blanche.





« Lorsque j’ai pris mes fonctions, plus de 18 millions de personnes percevaient des allocations de chômage, aujourd’hui seulement 2 millions le sont. Nous avons créé près de six millions d’emplois cette année – le plus grand nombre de présidents de première année dans l’histoire. C’est une bonne nouvelle pour les millions de familles qui ont repris le travail et qui auront des vacances plus heureuses cette année.

Le plus de n’importe quel président de première année dans l’histoire? WOW, cela mérite sûrement la pire presse que le traître Donald Trump. Comment Joe Biden ose-t-il essayer d’aider les gens et mettre fin à une guerre désordonnée et sans fin.

Attendez, avant de me reprocher de défendre les travailleurs de ce pays contre les élites, moi aussi je me suis enraciné pour un bilatéralisme et j’en ai trouvé un légitime ! Ainsi, au lieu de prétendre que Joe Biden est plus scandaleux que Donald Tyrannical Trump, je vous dirigerai plutôt vers le fait absolument inacceptable que des membres des deux côtés du Congrès échangent des actions de santé liées aux vaccins pendant cette catastrophe en cours. Cela, mes lecteurs, est vraiment méprisable.

Mais en ce qui concerne la législation réelle, les démocrates ont la réputation d’essayer – et de faire parfois, de manière choquante – d’améliorer les choses pour ces personnes connues sous le nom d’« Américains ordinaires ». Vous saurez si vous faites partie de ces personnes par l’ampleur de votre aide du gouvernement pendant la pandémie. Était-ce moins de 100 000 $? Si c’est le cas, vous, mon ami, êtes un Américain ordinaire.

Biden a donc fait un tour de victoire pour la législation actuelle que les démocrates ont adoptée pour aider les gens ordinaires, pas les riches et les entreprises, « Grâce au plan de sauvetage américain et à notre programme de vaccination réussi, les Américains sont de retour au travail à un rythme record. . Et les familles ont plus d’argent dans leurs poches : les Américains ont en moyenne 100 $ de plus dans leurs poches chaque mois que l’année dernière, après avoir tenu compte de l’inflation.

Vous voyez, cet article sur les Américains qui ont en moyenne 100 $ de plus dans leurs poches chaque mois maintenant est un gros indice. Ce n’est pas un président qui ne connaît pas le prix du lait. C’est Scranton Joe, et bien qu’il soit certainement une élite maintenant en tant que président et qu’être sénateur pendant des décennies n’est pas vraiment ordinaire, il est également vrai qu’il n’a jamais oublié ses racines.

Pas plus tard que la semaine dernière, le président du syndicat de la Fédération américaine des enseignants du Michigan a écrit : « Le président Biden s’est une fois de plus montré être le plus grand ami des syndicats à la Maison Blanche.

Alors que Kellogg s’apprête à détruire les familles dont ils tirent leurs bénéfices, en embauchant des remplaçants permanents pour remplacer les employés en grève, le président Biden a fait cette déclaration à l’intention du fabricant de céréales : « Le remplacement permanent des grévistes est une attaque existentielle contre le syndicat, les emplois et les moyens de subsistance de ses membres », a-t-il déclaré. « Je m’oppose depuis longtemps aux remplacements d’attaquants permanents et je soutiens fermement une législation qui interdirait cette pratique. » Merci Monsieur le Président. Les élections comptent.

Les élections sont importantes, en effet. C’est ainsi que nous jugeons une économie sur la façon dont les Américains ordinaires se portent, plutôt que sur la façon dont le marché boursier fait passer les milliardaires et les entreprises de leur premier rang mondial au premier rang universel.

Joe, bien sûr, ne fait que commencer s’il parvient à ses fins. Il veut des coûts de soins de santé inférieurs, des coûts de médicaments inférieurs et des coûts de logement inférieurs. « Même si nous avons créé des emplois et une reprise économique historiques, faire face à la hausse des prix, aux défis de la chaîne d’approvisionnement et au COVID-19 sont mes principales priorités. Nous devons continuer à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les prix élevés et réduire les coûts pour les familles américaines, notamment en réduisant les coûts des médicaments sur ordonnance, les coûts des soins de santé, les frais de garde d’enfants et les coûts de logement avec le plan Build Back Better. Et nous devons faire tout notre possible pour faire vacciner et booster autant d’Américains que possible. »

Le président Biden n’est pas considéré comme un progressiste, mais les gens voudront peut-être vraiment regarder de plus près lorsqu’il s’agit de pousser ces priorités jusqu’à la ligne d’arrivée. Ou peut-être que Joe est un libéral à l’ancienne, du genre à défendre les travailleurs et les politiques, ce qui se traduit par ce que notre pays a qualifié de progressiste. C’est en fait simplement de l’humanitarisme, mais dans un pays identifié comme « d’extrême droite » (avec une majorité réduite au silence par une majorité de gerrymandering en désaccord), nous adorons tellement le capitalisme que nous ne pouvons pas imaginer que les politiques qui aident les gens d’abord sont moralement correctes.

Et maintenant, cher lecteur, nous avons bouclé la boucle, parce que Joe aide les Américains ordinaires tout en obtenant une couverture médiatique pire que celle de Donald Tyrant Trump lors d’une insurrection et d’une deuxième destitution se lit comme un ordre du jour très corporatif par nos médias.

Les républicains se sont présentés comme le parti des non-élites, mais leurs politiques et leurs votes ne corroborent pas. Il y a un parti, imparfait comme tout parti politique, qui essaie au moins et il est dirigé par le président Joe Biden.