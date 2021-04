JOE Biden offre désormais des crédits d’impôt pour congés payés aux entreprises de moins de 500 travailleurs afin que les employés puissent se faire vacciner.

Lors de son discours de mercredi, Biden a également souligné la nécessité pour les jeunes Américains de se faire vacciner contre le coronavirus après avoir confirmé que toute personne de plus de 16 ans était éligible.

Biden a exhorté les personnes de plus de 16 ans à se faire vacciner Crédit: Maison Blanche

Biden a souligné que les injections seront disponibles dans près de 40 000 pharmacies «d’un océan à l’autre».

«C’est gratuit et de plus en plus disponible», a-t-il dit, soulignant que certaines personnes ne peuvent pas se permettre de prendre un congé.

«J’appelle tous les employeurs, petits et grands dans chaque État, à donner aux employés le temps dont ils ont besoin … s’ils se sentent mal.

« Aucun Américain qui travaille » ne devrait souffrir parce qu’il a fait son « devoir patriotique », a ajouté Biden.

