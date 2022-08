Biden officialise le soutien américain à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a officiellement accueilli la Finlande et la Suède rejoignant l’alliance de l’OTAN mardi en signant les instruments de ratification qui ont apporté le soutien officiel des États-Unis aux nations nordiques entrant dans le pacte de défense mutuelle, dans le cadre d’une refonte de la posture de sécurité européenne après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“En cherchant à rejoindre l’OTAN, la Finlande et la Suède prennent l’engagement sacré qu’une attaque contre l’un est une attaque contre tous”, a déclaré Biden lors de la signature en qualifiant le partenariat d ‘”alliance indispensable”.

Les États-Unis sont devenus le 23e allié à approuver l’adhésion à l’OTAN des deux pays. Biden a déclaré qu’il s’était entretenu avec les chefs des deux pays avant de signer la ratification et a exhorté les autres membres de l’OTAN à terminer leur propre processus de ratification “le plus rapidement possible”.

La semaine dernière, le Sénat a approuvé l’adhésion des deux nations autrefois neutres à l’alliance lors d’un rare vote de 95 contre 1 qui, selon Biden, montre au monde que “les États-Unis d’Amérique peuvent encore faire de grandes choses” avec un sentiment d’unité politique.

Les pays ont demandé l’adhésion à l’OTAN plus tôt cette année pour garantir leur sécurité à la suite de l’offensive du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Les règles de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord exigent le consentement de l’ensemble de ses 30 membres existants avant que la Finlande et la Suède puissent officiellement adhérer à l’alliance, ce qui est attendu dans les mois à venir.

Les candidatures des deux pays prospères d’Europe du Nord ont été ratifiées par plus de la moitié des pays membres de l’OTAN au cours des trois mois environ qui ont suivi leur candidature. Il marque l’expansion la plus rapide du pacte de défense mutuelle entre les États-Unis et les alliés démocratiques en Europe au cours de ses 73 ans d’histoire.

Les responsables américains de l’État et de la Défense considèrent les deux pays comme des “fournisseurs de sécurité” nets, renforçant en particulier la posture de défense de l’OTAN dans les pays baltes. La Finlande devrait dépasser l’objectif de 2 % de dépenses de défense du produit intérieur brut de l’OTAN en 2022, et la Suède s’est engagée à atteindre l’objectif de 2 %.

La Suède et la Finlande ont demandé à rejoindre l’OTAN en mai, mettant de côté leur position de longue date de non-alignement militaire. Il s’agissait d’un changement majeur des arrangements de sécurité pour les deux pays après que la Russie voisine a lancé sa guerre contre l’Ukraine fin février. Biden a encouragé leur adhésion et a accueilli les chefs de gouvernement des deux pays à la Maison Blanche en mai, se tenant côte à côte avec eux dans une manifestation de soutien américain.

Les États-Unis et leurs alliés européens se sont ralliés à un nouveau partenariat face à l’invasion militaire de Poutine, ainsi qu’aux déclarations radicales du dirigeant russe cette année condamnant l’OTAN, lançant des rappels voilés de l’arsenal nucléaire de la Russie et affirmant les revendications historiques de la Russie sur le territoire de bon nombre de ses voisins.

Zeke Miller, l’Associated Press