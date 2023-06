Biden obtient les approbations de 3 groupes de défense des droits à l’avortement alors que les démocrates misent sur la question en 2024

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden mise sur les droits reproductifs pour être une question galvanisante pour les électeurs lors des élections de 2024 alors qu’il recueille trois approbations de haut niveau, organise un rassemblement vendredi pour marquer l’anniversaire prochain de la décision de la Cour suprême annulant l’avortement fédéral protections et émet un décret visant à renforcer l’accès à la contraception.

Biden et le vice-président Kamala Harris sont soutenus par Planned Parenthood Action Fund, NARAL Pro-Choice America et Emily’s List. Les groupes apportent leur soutien précoce à l’effort de réélection en partie pour souligner l’importance de la question pour les démocrates à l’approche de l’année électorale, ont déclaré les dirigeants des groupes à l’Associated Press.

« Je pense que le président Biden a été un partenaire incroyablement précieux, avec le vice-président Harris, dans la lutte contre l’assaut d’attaques que nous avons vu », a déclaré Alexis McGill Johnson, président et directeur général du Planned Parenthood Action Fund. «Nous nous dirigeons vers une élection où l’opposition est très claire – ils font pression pour une interdiction nationale. Et nous avons une administration qui a pris des mesures concrètes pour protéger les patients et les prestataires pendant cette crise des soins de santé. Le choix est vraiment clair.

Biden et ses collègues démocrates ont déjà vu la puissance de la question : une majorité d’Américains veulent la légalisation de l’avortement dans tout le pays. À l’approche des élections de mi-mandat de 2022, de nombreux experts politiques ont rejeté la question, mais c’était l’une des principales préoccupations des électeurs, qui ont systématiquement rejeté les efforts visant à restreindre l’avortement dans les États lorsqu’ils en avaient l’occasion.

La directrice de campagne de Biden, Julie Chavez Rodriguez, a déclaré que le président et le vice-président étaient fiers d’avoir gagné le soutien des groupes. Depuis la décision rendue l’année dernière par la Cour suprême, « nous avons vu l’impact horrible que l’agenda extrême de MAGA a sur la santé des femmes », a-t-elle déclaré, faisant référence au slogan « Make America Great Again » de l’ancien président Donald Trump.

« Les républicains de MAGA promettant une interdiction nationale de l’avortement rendent les enjeux de la réélection du président Biden et du vice-président Harris d’autant plus importants », a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle a ajouté que le pouvoir d’organisation des trois groupes était essentiel à la solide performance des démocrates à mi-parcours de 2022 et le sera à nouveau.

Biden a déclaré qu’il travaillerait pour protéger les soins de santé reproductive, notamment en inscrivant le droit à l’avortement dans la loi fédérale. Il devrait transmettre ce message dans des remarques vendredi lors d’un rassemblement avec la première dame Jill Biden, Harris et le second gentleman Doug Emhoff.

Le décret présidentiel vise à renforcer l’accès à la contraception, une préoccupation croissante pour les démocrates après que certains conservateurs ont signalé leur volonté d’aller au-delà de l’avortement dans la réglementation de la contraception. En 2017, près de 65 % ou 46,9 millions des 72,2 millions de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans aux États-Unis utilisaient une forme de contraception.

« Nous essayons vraiment de faire trois choses distinctes, toutes liées les unes aux autres », a déclaré Jen Klein, une des principales assistantes de Biden sur la politique de genre. « Le premier est l’augmentation et l’élargissement des options contraceptives. La seconde est de réduire les dépenses personnelles. Et le troisième est de faire connaître les options disponibles.

Les principales voix sur les droits à l’avortement allaient toujours approuver la réélection du président démocrate. Mais les chefs des trois organisations disent qu’il est important de sortir tôt et fort derrière Biden et Harris sur une question qui animera les électeurs, malgré les rumeurs selon lesquelles ce n’est plus une priorité.

« Plus ces interdictions sont en place, plus les gens connaîtront quelqu’un qui a vécu quelque chose ou liront une histoire terrible », a déclaré Mimi Timmaraju, responsable de NARAL-Pro Choice America. «Ils doivent prendre une décision quant à l’endroit où aller à l’université en fonction des États avec les interdictions. Ils doivent prendre une décision quant à l’opportunité de pratiquer la médecine sur la base d’une interdiction de l’avortement. Cela imprègne la vie quotidienne maintenant et cela a des conséquences imprévues. »

Les conséquences de la restriction de l’accès à l’avortement se déplacent rapidement au-delà de la fin d’une grossesse non désirée pour se transformer en fausse couche et en soins de grossesse en général. Les femmes dans les États où les restrictions sont strictes sont de plus en plus incapables d’accéder aux soins pour les complications liées à la grossesse. Les médecins faisant face à des accusations criminelles s’ils pratiquent des avortements ont de plus en plus peur de soigner des patientes qui ne sont pas encore suffisamment malades pour être considérées comme traitables.

Depuis que la Cour suprême a annulé la décision historique de 1973 dans Roe v. Wade, qui légalisait l’avortement, 22 États ont adopté soit une interdiction, soit des politiques très restrictives sur l’avortement. D’autres États, cependant, ont élargi l’accès aux soins d’avortement. L’administration Biden a réuni des dirigeants des 50 États pour discuter d’une stratégie sur la manière d’élargir l’accès et de travailler ensemble pour aider les personnes dans des États plus restrictifs.

«Nous devons reconnaître que même dans les États conservateurs, il y a eu des frictions considérables pour restreindre les droits. Et cette friction est née de femmes indépendantes, d’électeurs et de personnes qui ne sont pas très engagées dans le processus politique, qui sortent vraiment à cause de ce problème », a déclaré Neera Tanden, la principale assistante de Biden en matière de politique intérieure. « Il y a des endroits où les forces anti-choix s’attendaient à une adoption facile de lois restreignant les droits des femmes et elles ont connu beaucoup plus d’agitation – parfois même de la part de législatrices républicaines. »

Marjorie Dannenfelser, présidente du groupe anti-avortement Susan B. Anthony List, a déclaré qu’elle pensait que la décision de justice pouvait être un facteur d’animation pour les organisations de son côté de l’équation qui ont tiré une leçon des mi-parcours.

« Nous avons eu une mauvaise performance, à mon avis, parce que les dirigeants républicains ont adopté la stratégie de l’autruche », a-t-elle déclaré.

La plupart des États qui imposent des restrictions sévères à l’avortement sont également des États qui ont un taux de mortalité maternelle élevé et des taux plus élevés de mortinaissance et de fausse couche. Les femmes noires sont touchées de manière disproportionnée – elles sont plus de trois fois plus susceptibles de mourir de causes liées à la grossesse que les femmes blanches, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Harris a soutenu que ce n’était pas une coïncidence, étant donné que les soins de santé maternelle et les soins d’avortement sont liés. Les mêmes procédures médicales utilisées pour pratiquer un avortement sont celles utilisées pour traiter une fausse couche.

Pour Emily’s List, un groupe de défense des candidates démocrates, Harris, la première femme vice-présidente, est un symbole puissant, a déclaré la présidente Laphonza Butler.

« C’est la femme la plus haut placée qui a brisé le plafond de verre dur de la représentation des femmes à la Maison Blanche », a déclaré Butler. «C’est l’administration qui utilise toutes les chaires d’intimidation possibles pour faire progresser la santé et la liberté reproductive à travers le pays. ”

___

Suivez la couverture de l’AP sur l’avortement à https://apnews.com/hub/abortion.

Colleen Long, l’Associated Press