Une majorité d’Américains approuvent les 100 premiers jours de mandat de Joe Biden, et le président a eu droit à une couverture médiatique élogieuse. Mais derrière les chiffres des sondages, il y a peut-être une autre histoire.

Les 100 premiers jours de mandat de Biden ont été occupés. Une multitude de décrets exécutifs ont supprimé presque toutes les politiques de Donald Trump alors que le président démocrate ouvrait la frontière mexicaine du pays, lançait une offre pour le contrôle des armes à feu et interdisait les principaux projets de combustibles fossiles. Le déploiement du vaccin contre le coronavirus se poursuit chez lui, tandis qu’à l’échelle internationale, Biden a frappé la Russie avec des sanctions économiques et des relations tendues avec la Turquie en reconnaissant le génocide arménien.





Une majorité d’Américains est d’accord avec ses progrès jusqu’à présent, selon un sondage ABC / Washington Post publié dimanche, qui a révélé que 52% des adultes disent approuver le travail que fait Biden, tandis que 42% désapprouvent, un quasi-renversement de celui de Trump. notes après ses 100 premiers jours. Biden a obtenu un score élevé – 63% – sur sa gestion de la pandémie de Covid-19 et en moyenne – 52% – sur sa gestion de l’économie américaine. Cependant, 53% des répondants ont désapprouvé sa performance en matière d’immigration, alors qu’un nombre sans précédent d’immigrants clandestins traversait la frontière mexicaine.

Avec le public apparemment d’accord, certains médias grand public se sont mis à la fête. AP, par exemple, a applaudi ses efforts pour «Éloignez le pays de l’héritage et des agitations du président Donald Trump», et a fait l’éloge de son «Sans vergogne libéral» ordre du jour. La personnalité de Biden a également été célébrée. «La température est plus basse. Le drame est moins. Et le personnage est fondamentalement différent », AP a écrit.





Derrière les éloges des médias et les chiffres apparemment positifs des sondages, cependant, se cache une autre histoire. La cote d’approbation de Biden est peut-être 10 points supérieure à celle de Trump à ce moment-là en 2017, mais c’est la troisième plus basse depuis que Gallup a commencé à suivre les approbations pendant l’administration Harry S.Truman. Seuls Trump, avec 42% d’approbation, et Gerald Ford, avec 48%, ont obtenu des scores inférieurs.

ABC et le Washington Post ont pris note de cette information et ont averti que six électeurs sur 10 souhaitaient que Biden fasse des compromis et travaille davantage avec les républicains au Congrès, au lieu d’utiliser la majorité infime du Parti démocrate pour faire adopter une législation libérale.

Ce que ni le Post ni ABC n’ont mentionné, c’est que le sondage a suréchantillonné les démocrates de neuf points. Environ 33% des répondants se sont identifiés comme démocrates, 24% comme républicains et 35% comme indépendants. Les autres étaient incertains ou identifiés à des partis mineurs. Des recherches antérieures ont montré que les indépendants politiques favorisent généralement les démocrates de quatre points, donc avec tout cela pris en compte, la véritable note d’approbation de Biden pourrait être inférieure de plusieurs points.

Pourtant, les résultats tels qu’ils se présentent sont sujets à interprétation. NBC News a décrit la note de Biden comme « fort, » tandis qu’ABC a souligné la grande approbation de sa réponse à la pandémie parmi les autres questions sondées.

Fox News, d’autre part, s’est concentré sur la mauvaise gestion de la frontière par Biden pour marteler le président démocrate.

Cette partisanerie est confirmée dans les chiffres. Les taux de désapprobation élevés ont rarement été enregistrés avant les années 1990, à l’exception du pic de 32% de Ford après avoir gracié son prédécesseur, Richard Nixon. Jimmy Carter, Ronald Reagan et George HW Bush ont tous bénéficié d’un taux de désapprobation inférieur à 22%, mais la désapprobation de Bill Clinton a grimpé à 39%. Trump a établi de nouveaux records avec son taux de désapprobation de 53% en 2017, mais ce nombre reflétait autant une division partisane qu’un rejet de Trump, étant donné que le chiffre de 42% de Biden est le deuxième plus élevé depuis le début des records.

