Biden oblige les travailleurs fédéraux à prouver le statut du vaccin Covid ou à se soumettre à des règles de sécurité strictes, selon la Maison Blanche

Certains dirigeants étatiques et régionaux ont déjà mis en place de nouveaux protocoles de vaccination. Californie et New York a annoncé plus tôt cette semaine, ils exigeront que la plupart des employés de l’État se fassent vacciner ou soient soumis à des tests Covid hebdomadaires obligatoires.

Washington, DC, le maire Muriel Bowser plus tôt jeudi a réimposé une exigence selon laquelle les masques doivent être portés à l’intérieur, une mesure qui avait été levée des mois plus tôt, alors que les nouveaux cas et les décès dus à Covid étaient en baisse.

Certaines grandes entreprises privées, telles que Facebook et Google, rendent également la vaccination obligatoire pour que les employés aux États-Unis puissent retourner au travail.

Dans ses propres bâtiments, le gouvernement fédéral exige que chaque employé et entrepreneur sur place « atteste » ou confirme son statut de vaccination, selon la Maison Blanche.

Ceux qui ne le font pas seront tenus de porter un masque au travail, quel que soit leur emplacement, et devront se conformer aux tests Covid une ou deux fois par semaine, a déclaré la Maison Blanche.

Ils devront également être physiquement éloignés de tous les autres employés et visiteurs, et ils pourraient être confrontés à des restrictions de voyage officiel, selon la fiche d’information.

L’administration Biden avait auparavant découragé les agences fédérales d’exiger la vaccination pour les travaux sur place.

Le président en mai avait également proclamé que « si vous avez été vacciné, vous n’êtes pas obligé de porter votre masque ».

Mais après que les Centers for Disease Control and Prevention ont annulé leurs directives sur le port de masques à l’intérieur, Biden, qui est entièrement vacciné, a déclaré qu’il suivrait les recommandations de l’agence.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.