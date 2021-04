Le président Joe Biden, Barack Obama et un grand nombre de célébrités participeront à une émission télévisée spéciale pour «éduquer les téléspectateurs, sensibiliser et dissiper les inquiétudes entourant les vaccins Covid-19».

L’émission spéciale d’une heure, intitulée «Roll Up Your Sleeves», sera diffusée dimanche soir sur NBC. Il sera principalement axé sur la promotion des vaccins Covid-19 auprès des téléspectateurs et de rappeler aux gens que les vaccinations sont essentielles si les Américains le souhaitent. « Retourner aux activités qu’ils aiment » qui ont été mis en pause par les restrictions en matière de pandémie dans tout le pays.

Des célébrités telles que Matthew McConaughey, Jennifer Lopez et Nick Jonas participeront également à la spéciale. Anthony Fauci, conseiller en santé de la Maison Blanche, sera également impliqué.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré mardi que la spéciale présenterait « Des histoires captivantes de la vie réelle et des surprises réconfortantes, » et va «Informer et encourager ceux qui ont des préoccupations en matière de vaccination à connaître les faits.»





Environ 40% des adultes américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, mais l’hésitation autour de la vaccination reste forte, en particulier avec des annonces telles que le vaccin Johnson & Johnson mis en « pause » après que plusieurs personnes ont développé des caillots sanguins, avec un mourant.

L’ancien président Donald Trump a critiqué l’administration actuelle pour cette décision dans un communiqué mardi et l’a encouragée à faire du vaccin – l’un des trois disponibles aux États-Unis – une option à nouveau pour les Américains.

NOUVEAU: L’ancien président Trump publie une déclaration, affirmant que « l’administration Biden a rendu un très mauvais service aux gens du monde entier en permettant à la FDA et au CDC d’appeler une » pause « dans l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19. » pic.twitter.com/OpguM4m8Mo – Stéphanie Myers (@_StephanieMyers) 13 avril 2021

Alors que certains ont célébré l’annonce de la spéciale, d’autres se sont moqués de celle-ci, citant l’implication des Obama, Biden, Fauci et des célébrités comme raisons pour lesquelles elle ne convertira probablement pas ceux qui hésitent à se faire vacciner.

Les anti-vaxxers n’écouteront pas Obama et LMM, allez. Tu dois trouver un gars qui peut, un homme du peuple. C’est vrai, je parle à Sly Stallone https://t.co/gvouHS2lKo – M. Chau (@Srirachachau) 13 avril 2021

La spéciale de dimanche sera animée par le quart-arrière des Seattle Seahawks Russell Wilson et son épouse Ciara. Ce n’est pas la seule spéciale pro-vaccin prévue. Le mois prochain, un sera diffusé par Global Citizens et intitulé «Vax Live: The Concert to Reunite the World».

Dans l’annonce de mardi révélant des détails sur cette spéciale, Lopez, les Foo Fighters et Selena Gomez ont été annoncés comme interprètes. De même, son objectif est de «Inspirez la confiance des vaccins dans le monde entier et aidez à offrir les vaccins Covid-19 à tout le monde, partout.»

