Biden nommera un des principaux collaborateurs de Harris et Emhoff pour représenter les États-Unis à l’UNESCO

WASHINGTON — L’un des principaux collaborateurs de la vice-présidente Kamala Harris et de son mari, le second gentleman Doug Emhoff, est le choix du président Joe Biden pour représenter les États-Unis auprès de l’agence des Nations Unies consacrée à l’éducation, à la science et à la culture dans le monde entier.

Les États-Unis ont récemment rejoint l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture après une interruption de cinq ans initiée par le prédécesseur immédiat de Biden à la Maison Blanche, Donald Trump.

Le choix du président démocrate pour devenir le représentant permanent des États-Unis auprès de l’UNESCO basée à Paris, avec rang d’ambassadeur, est Courtney O’Donnell, selon un responsable de la Maison Blanche, qui s’est exprimé lundi sous couvert d’anonymat pour discuter de la nomination devant un annonce officielle.

O’Donnell porte actuellement deux casquettes : elle est conseillère principale de Harris et chef de cabinet par intérim d’Emhoff, et elle met son expertise au service d’une série de questions nationales et mondiales, notamment l’égalité des sexes et la lutte contre les préjugés contre les Juifs, une question majeure pour Emhoff. , qui est juif.

O’Donnell a également été directrice des communications de Jill Biden, lorsqu’elle était deuxième dame pendant la vice-présidence de Joe Biden lorsque Barack Obama était président. O’Donnell a aidé Jill Biden à sensibiliser et à soutenir les familles des militaires américains et à promouvoir les collèges communautaires.

Elle possède une vaste expérience dans le développement de partenariats mondiaux, d’affaires publiques et de communications stratégiques, ayant occupé des postes de direction dans deux administrations présidentielles, des organisations à but non lucratif et philanthropiques, des campagnes politiques nationales et le secteur privé, selon sa biographie officielle.

O’Donnell a récemment supervisé les partenariats mondiaux chez Airbnb.

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré que ses collègues du monde entier lui faisaient confiance.

« C’est un choix fantastique et elle fera un travail fantastique à l’UNESCO », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cathy Russell a travaillé avec O’Donnell dans le bureau de la deuxième dame et a déclaré qu’elle était compétente pour développer des partenariats mondiaux, créer des campagnes à impact social et fournir des conseils stratégiques sur une gamme de questions.

« Tous ceux qui connaissent Courtney savent qu’elle est attachée à la valeur de l’engagement mondial et au renforcement du leadership américain dans le monde », a déclaré Russell.

Le Sénat votera pour confirmer ou non la nomination d’O’Donnell.

La première dame a assisté fin juillet à une cérémonie au siège de l’UNESCO à Paris, où le drapeau américain a été hissé pour marquer la réintégration officielle de Washington au sein de l’agence onusienne après l’absence initiée par le républicain Trump. Elle a parlé de l’importance du leadership américain dans la préservation du patrimoine culturel et l’autonomisation de l’éducation et de la science à travers le monde.

Les États-Unis ont annoncé leur intention de rejoindre l’UNESCO en juin, et les 193 États membres de l’organisation ont voté en juillet pour approuver la réintégration des États-Unis. La cérémonie signifiait officiellement que les États-Unis devenaient le 194e membre – et propriétaire du drapeau – de l’agence.

La décision américaine de revenir reposait principalement sur la crainte que la Chine ait comblé un manque de leadership depuis le retrait de Washington, soulignant la dynamique géopolitique plus large en jeu, en particulier l’influence croissante de la Chine dans les institutions internationales.

La sortie des États-Unis de l’UNESCO en 2017 a fait état d’un prétendu parti pris anti-israélien au sein de l’organisation. Cette décision fait suite à une décision prise par l’UNESCO en 2011 d’inclure la Palestine comme État membre, ce qui a conduit les États-Unis et Israël à cesser de financer l’agence. Le retrait américain est devenu officiel en 2018.

Darlene Superville, Associated Press