Biden nommera Jonathan Kanter à la tête de la division antitrust du DOJ

Le président Joe Biden a annoncé mardi qu’il nommerait le critique de Google et favori progressiste Jonathan Kanter pour diriger la division antitrust du ministère de la Justice.

La sélection est un autre coup de foudre pour les entreprises Big Tech, suite à sa nomination de Lina Khan à la tête de la Federal Trade Commission. Khan critique depuis longtemps le cadre antitrust du statu quo en ce qui concerne le secteur de la technologie. Le poste de Khan à la FTC et le rôle que Kanter remplirait s’il était confirmé au DOJ partagent la responsabilité de poursuivre les monopoles illégaux et d’arrêter les fusions anticoncurrentielles dans leur élan.

Kanter a représenté des plaignants qui ont accusé Google de comportement anticoncurrentiel, y compris Yelp, selon Bloomberg. Cela pourrait justifier que Google lui demande d’être récusé de son affaire antitrust en cours déposée par le ministère de la Justice. Il a également travaillé auparavant pour une société représentant Amazon, Mastercard et Uber sur des questions antitrust, ce qui pourrait également nécessiter sa récusation sur des cas potentiels impliquant ces entreprises, selon Politique.

Khan a récemment fait face à ses propres demandes de récusation d’Amazon et de Facebook. Les deux sociétés ont cherché à la faire retirer des affaires antitrust impliquant leurs entreprises sur la base de déclarations antérieures qu’elle a faites qui, selon elles, montrent qu’elle a déjà pris sa décision sur leur responsabilité. Khan et la FTC n’ont pas encore répondu aux pétitions.

Alors que les pétitions demandant la récusation de Khan impliquent ses déclarations passées, Kanter devra faire face à la représentation réelle des clients ou à des conflits impliquant d’anciens employeurs qui pourraient disqualifier sa participation dans certains cas en vertu des lois sur l’éthique. Pourtant, en vertu d’un accord signalé précédemment entre la FTC et le DOJ divisant la responsabilité des enquêtes sur les entreprises technologiques, le ministère superviserait les enquêtes sur Apple tandis que la FTC le ferait pour Amazon.

Auparavant, le coprésident de la pratique antitrust du cabinet d’avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Kanter est parti ouvrir son propre cabinet d’avocats l’année dernière. Auparavant, il a travaillé comme avocat au Bureau de la concurrence de la FTC sous l’administration Clinton.

Un autre choix potentiel pour le poste était Jonathan Sallet, qui a travaillé pour l’État du Colorado dans le cadre de son procès multi-États contre Google. La publication progressive Prospect américain a appelé le choix « un entre bon et grand », avec Kanter comme dernier. L’expérience de Sallet au sein de l’administration Obama, que les réformateurs antitrust ont considérée comme laxiste en matière de technologie, semblait rendre certains progressistes sceptiques quant à la façon dont il dirigerait la division.

Même les républicains qui se sont inquiétés du pouvoir du secteur technologique ont semblé ouverts à la nomination de Kanter. Rachel Bovard, directrice principale des politiques au Conservateur Partnership Institute, a déclaré Protocole dans une interview publiée plus tôt cette année et basée sur des discussions avec des législateurs, « Kanter aurait une audience de confirmation beaucoup plus propre » que Sallet.

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.

