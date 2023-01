Biden nomme un nouveau chef de cabinet

L’ancien chef de la réponse de Covid, Jeff Zients, est désormais le plus haut confident du président

Le président américain Joe Biden a nommé l’ancien coordinateur de la réponse aux coronavirus Jeff Zients comme son nouveau chef de cabinet. Agent de longue date d’Obama-Biden, Zients succède à Ron Klain, qui a travaillé dans toutes les administrations démocrates depuis les années 1990.

Dans un communiqué vendredi, Biden a déclaré que Zients avait un record de tacle “certaines des questions les plus difficiles au gouvernement”, et mettrait en œuvre “les lois que nous avons fait passer efficacement et équitablement.”

Zients travaillait déjà dans l’administration Biden, coprésidant son équipe de transition après les élections de 2020 et prenant en charge le déploiement des vaccins de l’administration en tant que coordinateur de la réponse aux coronavirus de Biden jusqu’en avril dernier.

Auparavant, Zients a été directeur du Bureau de la gestion et du budget sous Barack Obama entre 2012 et 2013, et a dirigé le Conseil économique national entre 2014 et 2017. Il a rejoint le conseil d’administration de Facebook en 2018, avant de démissionner en 2020.

Lire la suite L’assistant de Biden parle d’un “dernier avertissement”

Son nouveau poste est puissant. En tant que chef de cabinet de la Maison Blanche, Zients sera chargé des décisions d’embauche au sein du bureau de Biden et établira l’emploi du temps du président, déterminera qui a accès au président et servira de conseiller le plus proche du président, rencontrant quotidiennement Biden.

Zients succède à Ron Klain, qui avant d’être chef de cabinet de Biden occupait le même poste sous Biden et Al Gore lorsque les deux étaient vice-présidents. Comme Zients, Klain a également supervisé une réponse de la Maison Blanche à une maladie mortelle, menant la campagne Ebola de l’administration Obama en 2014.

La nouvelle de la démission de Klain a été annoncée pour la première fois par le New York Times la semaine dernière, un jour après que les enquêteurs fédéraux ont saisi un quatrième lot de documents classifiés qui auraient été mal gérés par Biden. Alors que le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur le traitement par Biden des dossiers secrets – dont certains contiendraient des informations sur l’Iran et l’Ukraine – le président de 80 ans envisage toujours apparemment de se présenter à la réélection en 2024.

Dans une lettre de démission officielle adressée à Biden vendredi, Klain a déclaré qu’il ferait “tout ce que je peux pour aider votre campagne” en 2024.