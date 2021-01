Le président Biden a nommé mercredi des dirigeants par intérim des agences fédérales pour occuper temporairement les postes jusqu’à ce que le Sénat puisse confirmer ses candidats.

Pourquoi est-ce important: Le procès de destitution de l’ancien président Trump empêchera la chambre de confirmer les candidats de Biden et pourrait inhiber ses efforts pour guérir le pays et son économie.

Conduire l’actualité: Le Sénat a confirmé mercredi Avril Haines comme directrice du renseignement national, bien que Biden ait toujours nommé Lora Shiao comme directrice par intérim.

La grande image: Les démocrates ont fait pression sur le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.) pour conclure le procès de destitution de Trump le plus rapidement possible, bien qu’il ne soit pas clair si les républicains ont accepté un procès accéléré.

Ce qu’ils disent: « Ces fonctionnaires, comme tant d’autres au sein du gouvernement fédéral, se consacrent à servir le peuple américain, pas un parti politique ou un agenda », a déclaré Biden.

«Je suis reconnaissant de leur volonté de prendre l’initiative de diriger pendant ces temps difficiles et de nous aider à faire en sorte que le gouvernement continue de fonctionner et de servir le peuple américain. Ensemble, nous rétablissons la confiance dans le gouvernement fédéral et reconstruisons notre nation en mieux. «

Responsables d’agences temporaires:

Agence centrale de renseignement, David Cohen

Bureau de la protection financière des consommateurs, Dave Uejio

Département américain de l’Agriculture, Kevin Shea

Département du commerce, Wynn Coggins

Département de la Défense, David Norquist

Département de l’éducation, Phil Rosenfelt

Département de l’énergie, David Huizenga

Département de la santé et des services sociaux, Norris Cochran

Département de la sécurité intérieure, David Pekoske

Département du logement et du développement urbain, Matt Ammonn

Département de l’intérieur, Scott de la Vega

Ministère de la Justice, Monty Wilkinson

Département du travail, Al Stewart

Département d’État, Dan Smith

Département des transports, Lana Hurdle

Département du Trésor, Andy Baukol

Ministère des Anciens Combattants, Dat Tran

Bureau du directeur du renseignement national, Lora Shiao

Agence de protection de l’environnement, Jane Nishida

Administration des services généraux, Katy Kale

Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace, Steve Jurczyk

National Endowment for the Arts, Ann Eilers

National Endowment for the Humanities, Adam Wolfson

Bureau de la gestion et du budget, Rob Fairweather

Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues, Regina LaBelle

Bureau de la gestion du personnel, Kathy McGettigan

Corps de la paix, Carol Spahn

Administration des petites entreprises, Tami Perriello

Administration de la sécurité sociale, Andrew Saul

Agence américaine pour les médias mondiaux, Kelu Chao

Agence américaine pour le développement international, Gloria Steele

Société américaine de financement du développement international, Dev Jagadesan

Mission américaine auprès des Nations Unies, Rich Mills

Bureau de la représentante américaine au commerce, Maria Pagan

