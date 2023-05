Biden nomme un général de l’armée de l’air noire à la tête de l’armée américaine

Le président américain Joe Biden jeudi a nommé le général Charles Brown à la présidence de la Chefs d’état-major interarméeslouant le pilote de carrière noir comme un héros qui a non seulement survécu à l’éjection d’un avion de chasse dans un marais, mais a lutté contre le racisme.

S’il est confirmé par le Sénat, « CQ » Brown, comme on l’appelle, deviendra le conseiller militaire principal de Biden. Seul le deuxième homme noir jamais choisi pour le poste, sa confirmation – aux côtés du secrétaire à la Défense Lloyd Austin – marquerait la première fois que des Afro-Américains occupaient simultanément les deux postes les plus élevés de l’armée.

« Le général Brown est un guerrier issu d’une fière lignée de guerriers », a déclaré Biden dans la roseraie de la Maison Blanche, notant la famille militaire de Brown.

En tant que pilote avec 3 000 heures enregistrées, dont 130 au combat, Brown « sait ce que cela signifie d’être au cœur de la bataille et comment garder son sang-froid », a déclaré Biden lors de la cérémonie de nomination.

Tirant le rire, Biden a raconté comment le jet F-16 de Brown a pris feu une fois et il s’est éjecté dans un marais de Floride. « Beaucoup de plaisir, hein? » Biden a ri.

Les « connaissances de première main inégalées » de Brown

Biden a félicité le général comme quelqu’un dont la carrière lui a donné « une connaissance de première main inégalée » des opérations militaires américaines dans le monde, gagnant le respect de « nos alliés et partenaires ».

« Il joue pour gagner », a déclaré Biden, et « cela va être un énorme atout pour moi en tant que commandant en chef et pour les États-Unis d’Amérique, alors que nous affronterons les défis dans les années à venir. »

Comme le Haut officier militaire du Pentagone, Brown travaillerait pour « maintenir une force de combat capable de dissuader et de vaincre toute menace potentielle », a déclaré Biden. « Et nous devons gérer notre concurrence avec la Chine et faire face à la réalité d’une nouvelle agression (russe) en Europe. »

Minorités aux postes de haut rang

Brown présiderait également une ère où « les technologies émergentes, de l’IA à l’impression 3D, pourraient fondamentalement changer le caractère du conflit », a déclaré le président.

Biden, qui s’est donné pour priorité d’élever les minorités aux plus hauts postes de son gouvernement, a présenté la nomination de Brown dans le cadre de la célébration de «l’idée la plus américaine, la vérité la plus évidente – que toutes les femmes et tous les hommes sont créés égaux».

Biden a rappelé le témoignage précédent de Brown sur « sa propre expérience du racisme et son amour profond pour notre pays », affirmant que s’exprimer avait pris « une véritable colonne vertébrale ».

S’il est confirmé au Sénat, Brown remplacera le général d’armée Mark Milley, dont le mandat de quatre ans comprenait la fin de la présidence chaotique de Donald Trump.

© Agence France-Presse