Biden nomme un chirurgien du cancer pour les National Institutes of Health

Bertagnolli était auparavant professeur de chirurgie du cancer à la Harvard Medical School et chirurgien au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Biden a déclaré qu’en tant que chef de l’Institut national du cancer, Bertagnolli a contribué à faire avancer la Maison Blanche cancer moonshot initiative, qui vise à réduire de moitié le nombre de décès dus à la maladie au cours des 25 prochaines années.

« Le Dr Bertagnolli a passé sa carrière à être la pionnière de la découverte scientifique et à repousser les limites de ce qui est possible pour améliorer la prévention et le traitement du cancer pour les patients, et à garantir que les patients de chaque communauté aient accès à des soins de qualité », a déclaré Biden.