Vendredi, le président élu Joe Biden annoncera son intention de nommer David Cohen au poste de directeur adjoint de la CIA, selon un responsable de la transition.

Associé du cabinet d’avocats WilmerHale, basé à Washington, Cohen était auparavant directeur adjoint de l’agence d’espionnage de 2015 à 2017. Il avait été candidat à la tête de la première agence de renseignement du pays dans la nouvelle administration jusqu’au début de la semaine, lorsque Biden a annoncé son intention. de nommer l’ancien ambassadeur William Burns au poste de directeur de la CIA.

Pendant son séjour à Langley, Cohen a contribué à la création d’un groupe de travail conjoint qui a examiné l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016. Avant de quitter l’agence, il a reçu la Distinguished Intelligence Medal, la plus haute distinction de la CIA.

Il a aussi apprécié un bref camée en supplément sur « Game of Thrones » de HBO.

Cohen a précédemment travaillé au département du Trésor, où il a aidé à concevoir des régimes de sanctions contre l’Iran et Moscou.

Association des anciens d’Obama: Comme Burns, Cohen rejoint les rangs d’anciens responsables de l’administration Obama qui ont été engagés pour occuper des postes de haut niveau dans la sécurité nationale sous Biden. Ils incluent également Avril Haines, la candidate au poste de directeur du renseignement national, à qui Cohen a succédé en tant que n ° 2 à la CIA.

Haines devait initialement comparaître devant la commission du renseignement du Sénat vendredi pour son audience de confirmation, mais la session a été annulée jeudi soir après qu’un panel républicain se soit opposé à la tenue de la réunion virtuellement.

«Malgré les circonstances inhabituelles à Capitol Hill, le comité travaille de bonne foi pour déplacer ce candidat le plus rapidement possible et veiller à ce que les membres du comité aient l’occasion de l’interroger dans des contextes ouverts et fermés», a déclaré Marco Rubio (R -Fla.) Et Mark Warner (D-Va.) Ont déclaré dans un communiqué conjoint.

Le DNI « joue un rôle crucial dans la supervision des 18 agences qui composent la communauté du renseignement de notre pays, et le comité attend avec impatience de tenir une audience la semaine prochaine avec Mme Haines », a ajouté la paire.

Parmi les autres vétérans notables d’Obama exploités par Biden, citons Antony Blinken en tant que secrétaire d’État, Lloyd Austin en tant que secrétaire à la Défense et Alejandro Mayorkas en tant que secrétaire de la Sécurité intérieure. Tous les trois devraient avoir des audiences de confirmation la semaine prochaine.

Décriant la « pression » de Trump: L’année dernière, Cohen, Haines et l’ancien directeur par intérim de la CIA et directeur adjoint Michael Morell ont écrit un article sur la politisation par le président Donald Trump de la communauté du renseignement américaine, notant qu’un certain nombre de responsables avaient été expulsés « en raison de leur manque de loyauté à cet égard. président et leur réticence à agir sur la base de pressions politiques. «

La pression « a un impact; la communauté du renseignement se politise », a écrit le trio. Ils ont ajouté que « pas un seul chef de la communauté du renseignement n’a dit un mot publiquement » lorsque l’ancien procureur américain Joe DiGenova, un allié de Trump, a appelé le lanceur d’alerte qui a déclenché la première procédure de destitution contre Trump d’un « assassin présidentiel, l’équivalent, a-t-il dit, de John Wilkes Booth. »

Les hauts dirigeants «craignaient vraisemblablement une réaction de Trump, mais leur silence a envoyé son propre message aux forces de renseignement concernant leur volonté d’apaiser le président».