Rice, l’ancien ambassadeur de l’ONU et conseiller à la sécurité nationale, a été considéré comme vice-président et secrétaire d’État.

Président élu Joe Biden a fait appel à l’ancien ambassadeur de l’ONU Susan Rice en tant que directeur du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche.

Cette nomination est considérée comme un changement pour Rice, qui a des années d’expérience en politique étrangère en tant qu’ancien conseiller à la sécurité nationale sous le président. Barack Obama et l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies.

Sur cette photo d’avril 2018, l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice est présentée à la conférence nationale J Street 2018 à Washington, DC (photo de Win McNamee / Getty Images)

Rice – qui aurait été approuvée à la fois pour le vice-président et le secrétaire d’État – aura une influence significative sur l’approche de la nouvelle administration en matière d’immigration, de soins de santé et d’inégalité raciale.

À propos de la dernière annonce de nominations à son administration en cours, Biden a fait remarquer: «Ce groupe de fonctionnaires dévoués et distingués apportera le plus haut niveau d’expérience, de compassion et d’intégrité, résolvant les problèmes et élargissant les possibilités pour le peuple américain face à défis de taille. »

Lire la suite: Elizabeth Warren ne votera pas pour la dérogation pour le candidat à la défense de Biden

Les choix du président élu du représentant ont également été mentionnés dans l’annonce d’aujourd’hui. Marcia Fudge de l’Ohio pour diriger le Département du logement et du développement urbain, Katherine Tai pour le représentant américain au commerce, Denis McDonough diriger le ministère des Anciens Combattants et Tom Vilsack pour le secrétaire à l’agriculture.

«Les rôles qu’ils joueront sont là où le caoutchouc rencontre la route», a déclaré Biden, «où une gouvernance compétente et éprouvée par les crises peut faire une différence significative dans la vie des gens, en améliorant la dignité, l’équité, la sécurité et la prospérité au quotidien. – la vie quotidienne des Américains. C’est la bonne équipe pour ce moment de l’histoire, et je sais que chacun de ces dirigeants se mettra sur le terrain dès le premier jour pour affronter les crises interconnectées auxquelles les familles sont confrontées aujourd’hui. »

Lire la suite: Le leader de la Pennsylvanie dit que sa maison serait « bombardée ce soir » si elle rompait avec Trump

L’histoire continue

L’ambassadeur Rice «poursuivra la vision du président élu d’un Conseil de politique intérieure nouvellement habilité et dynamisera l’effort pour reconstruire en mieux», selon le communiqué officiel.

«Rice fait partie des dirigeants gouvernementaux les plus chevronnés et les plus expérimentés de notre pays, possédant les compétences nécessaires pour exploiter le pouvoir du gouvernement fédéral pour servir le peuple américain. En tant qu’ancienne membre du Cabinet, elle comprend également les défis et les opportunités liés à la gestion d’une agence et possède une vaste expérience de travail avec d’autres membres clés de l’équipe de la Maison Blanche Biden-Harris, y compris les chefs du NSC (National Security Council) et du NEC ( Conseil économique national). »

Lire la suite: Le conseil municipal de Minneapolis vote pour couper des millions du budget de la police

Leurs membres potentiels de l’administration, vice-président élu Kamala Harris a déclaré: «nous aidera à relever une série d’autres défis – de nous assurer qu’aucun Américain ne souffre de la faim, de mettre un logement abordable à la portée de tous, de prendre soin des anciens combattants et de leurs familles et de faire progresser nos idéaux d’opportunités et d’égalité.

«Ces fonctionnaires profondément expérimentés reflètent le meilleur de notre nation», a-t-elle ajouté, «et seront prêts à se lancer dès le premier jour pour reconstruire notre pays d’une manière qui élève tous les Américains.

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Le message Biden nomme Susan Rice au poste de directrice du conseil de politique intérieure de la Maison Blanche est apparu en premier sur TheGrio.