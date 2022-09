Biden nomme officiellement un nouvel ambassadeur en Russie

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a officiellement nommé mardi un officier vétéran du service extérieur avec des années d’expérience dans les affaires russes pour être le prochain ambassadeur américain en Russie.

La Maison Blanche a annoncé la nomination de Lynne Tracy, l’actuelle ambassadrice américaine en Arménie, au poste après que le gouvernement russe a approuvé le choix. La sélection de Tracy était connue depuis un certain temps mais n’avait pas été annoncée en attendant l’approbation de la Russie. Les nominations aux ambassadeurs doivent être approuvées par le gouvernement hôte selon les règles du protocole diplomatique.

Une telle approbation est généralement routinière, mais ne pouvait être tenue pour acquise à une époque de relations américano-russes particulièrement tendues à propos de l’Ukraine, de détention d’Américains en Russie, d’allégations d’ingérence russe dans les élections américaines et autres, et d’une querelle croissante sur la dotation en personnel. des ambassades à Washington et à Moscou.

Tracy, qui parle russe, a auparavant été conseillère principale pour les affaires russes au Bureau des affaires européennes et eurasiennes du département d’État et chef de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis à Moscou. Elle a également occupé plusieurs postes en Asie centrale et du Sud.

L’ancien ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan, est parti au début du mois, dans un départ qui était prévu cet automne mais qui a été accéléré par la santé défaillante de sa femme, décédée le lendemain de son retour.

Tracy est bien considérée dans les cercles diplomatiques. Elle a reçu un prix d’héroïsme du Département d’État de la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, en 2009.

The Associated Press