Biden nomme Lynne Tracy comme nouvelle ambassadrice de Russie

Le président Joe Biden a annoncé qu’il nommerait Lynne Tracy, l’actuelle ambassadrice en Arménie, au poste d’ambassadrice des États-Unis en Russie.

Tracy, diplomate de carrière, succèdera à John Sullivan qui a quitté Moscou au début du mois et annoncé son intention de prendre sa retraite. Tracy a été le deuxième plus haut fonctionnaire de l’ambassade des États-Unis à Moscou de 2014 à 2017 en tant que chef de mission adjoint. Elle a également été conseillère principale pour les affaires russes au Bureau des affaires européennes et eurasiennes du Département d’État.

La nomination de Tracy au poste d’ambassadrice intervient à un moment crucial pour les relations américano-russes au milieu des tensions suscitées par l’invasion continue de l’Ukraine.

Tout au long de sa carrière, Tracy a travaillé dans des avant-postes diplomatiques américains, notamment au Turkménistan, au Pakistan et au Kazakhstan. Tracy est diplômée en études soviétiques et titulaire d’un diplôme en droit. Elle parle russe.

Elizabeth Rood, chef de mission adjointe en Russie, dirige l’ambassade des États-Unis à Moscou depuis le départ de Sullivan.