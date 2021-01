Photographie: Andrew Kelly / Reuters

Joe Biden a nommé mercredi Samantha Power, l’ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, comme son choix à la tête de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), citant sa profonde expérience dans la gestion des crises dans le monde.

«Il n’y a tout simplement personne de mieux placé pour garantir que notre programme de développement est un pilier central de notre politique étrangère», a déclaré le président élu américain dans une déclaration vidéo.

Power était ambassadeur américain aux Nations Unies dans l’administration Obama-Biden et a également siégé au Conseil de sécurité nationale de Barack Obama, en plus d’être conseiller en politique étrangère et en droits de l’homme de l’ancien président démocrate.

Sa nomination la ramène au cœur du leadership démocrate. Elle était fondamentalement en désaccord avec la décision de l’administration Obama-Biden de ne pas ordonner une intervention militaire dans la guerre en Syrie.

Mercredi, Power a déclaré: «Notre sécurité est liée à la sécurité des personnes qui vivent ailleurs. Bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés aux États-Unis, la pandémie, la crise économique, les conséquences climatiques, les menaces à l’état de droit, même à la démocratie – ce sont des problèmes avec lesquels les gens du monde entier sont aux prises.

Biden a annoncé qu’il élèverait l’administrateur de l’USAID pour qu’il siège au Conseil de sécurité nationale de sa Maison Blanche, qui sera dirigé par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, une mesure importante après que Donald Trump se soit concentré sur la réduction de l’aide américaine à l’étranger.

«Power rassemblera la communauté internationale et travaillera avec nos partenaires pour faire face aux plus grands défis de notre temps, notamment Covid-19, le changement climatique, la pauvreté mondiale et le recul démocratique», a déclaré l’équipe de transition de Biden dans un communiqué.

«Un fonctionnaire et diplomate éprouvé par les crises, l’Ambassadeur Power a été un chef de file dans la mobilisation du monde pour résoudre les conflits de longue date, répondre aux urgences humanitaires, défendre la dignité humaine et renforcer l’état de droit et la démocratie», a-t-il ajouté.

Le président élu Biden a nommé l’ambassadrice Samantha Power au poste d’administrateur de l’USAID. Voix de premier plan pour l’engagement américain humain et fondé sur des principes dans le monde, elle ralliera la communauté internationale et travaillera avec nos partenaires pour faire face aux plus grands défis de notre temps. pic.twitter.com/Gv9G8CLrI5 – Transition présidentielle Biden-Harris (@ Transition46) 13 janvier 2021

Le défenseur des droits de l’homme de longue date a été ambassadeur auprès de l’ONU sous Barack Obama, l’ancien président démocrate, et Biden de 2013 à 2017.

Power, 50 ans, a également été membre du personnel de la sécurité nationale à la Maison Blanche sous Obama de 2009 à 2013.

Ancienne journaliste, elle a remporté un prix Pulitzer pour son livre A Problem from Hell, une étude sur l’échec américain à prévenir le génocide. Power a couvert la guerre en Bosnie dans les années 1990 en tant que correspondant indépendant.

Le pouvoir s’est heurté à Obama sur la question de savoir si les États-Unis devraient intervenir militairement dans la guerre en Syrie, un nuage qui plane sur l’héritage de l’administration Obama.

Le pouvoir a plaidé pour l’action, mais s’est retrouvé du côté des perdants, attirant des accusations de trahison et d’hypocrisie de la part de nombreux anciens partisans et collègues.

Les États-Unis ont donné un soutien et une formation limités aux groupes rebelles, mais n’ont fait aucune intervention militaire directe, même après que Bachar al-Assad ait franchi la «ligne rouge» d’Obama sur les armes chimiques, tuant des centaines de personnes dans la banlieue rebelle de Damas avec une attaque au gaz sarin. à l’été 2013.

Dans A Problem from Hell, Power avait écrit avec admiration sur les diplomates américains qui avaient démissionné en raison de l’inaction des États-Unis face au génocide bosniaque.

Quand son tour est venu de démissionner, elle a décidé de ne pas le faire. Elle pensait qu’elle pouvait encore obtenir des résultats en faisant constamment pression pour que les droits de l’homme soient au cœur de l’élaboration de la politique étrangère. «Il y avait tellement de choses que nous avons pu faire.»

Sa carrière publique a presque pris fin prématurément lors de la campagne présidentielle de 2008 lorsque, dans une interview avec l’Ecossais, elle a pris un appel d’un collègue d’Obama au sujet de la bataille principale avec Hillary Clinton, et a qualifié Clinton de «monstre».